Петросян отобралась на Олимпиаду, «МЮ» обыграл «Челси» в матче с двумя красными, «Локомотив» недоволен Казарцевым, победы «Реала», «Баварии» и «Милана» и другие новости

1. Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию у фигуристок и отобралась на Олимпиаду-2026. Губанова стала второй, Хендрикс – 3-я, Сафонова – 4-я. Петросян перед прокатом в Пекине представили как «двукратную чемпионку страны» – без упоминания России.

2. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче с двумя удалениями – 2:1. Санчеса удалили на 5-й, Каземиро забил и получил красную. «Челси» с 2013 года не обыгрывает «МЮ» на «Олд Траффорд».

В других матчах тура АПЛ «Ливерпуль» одержал шестую победу подряд, обыграв «Эвертон» в дерби (2:1), «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2).

3. В 9-м туре Мир РПЛ «Локомотив» упустил победу над «Динамо» Махачкала – 1:1. Бакаев забил и был удален , Миро сравнял на 95-й после спорного штрафного от судьи Казарцева, вызвавшего недовольство Галактионова.

Гол Келиану на 90+3 принес «Ахмату» победу над «Пари НН» в гостях – 2:1. Грозненцы по-прежнему не проигрывают в РПЛ при Черчесове. «Рубин» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью у «Акрона» – 2:2.

4. «Реал» обыграл «Эспаньол» благодаря голам Мбаппе и Милитао – 2:0. «Мадрид» при Алонсо не потерял ни одного очка за шесть матчей сезона. Винисиус был недоволен заменой и швырнул бутылку. В других матчах тура Ла Лиги «Жирона» крупно проиграла «Леванте», «Валенсия» победила «Атлетик».

5. «Милан» на выезде разгромил «Удинезе» (3:0) в 4-м туре Серии А. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» на выезде – 1:1.

6. FONBET КХЛ. «Северсталь» обыграла «Барыс», «Динамо» Москва победило «Адмирал».

7. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» на выезде благодаря хет-трику Кейна – 4:1. Другие результаты тура Бундеслиги – здесь .

8. Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Схилдер победила в толкании ядра, Ангуло – в метании копья, Чебет – на 5000 м у женщин, Ваньоньи – на 800 м у мужчин.

9. Международный союз конькобежцев выложил видео проката российского фигуриста Петра Гуменника, добавив песню на украинском языке . Позже ролик был удален, ISU принес извинения .

10. ЭСК поддержала 3 решения арбитра Егорова в матче «Спартака» и «Динамо» – в том числе засчитать гол в ворота красно-белых.

11. Квалификация к Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане. Ферстаппен выиграл , Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри и Леклер разбили болиды.

12. СКА пожаловался на «Шанхай» в КХЛ из-за акции по замене мерча: «Дрэгонс» не оштрафовали, но упоминать СКА в этом контексте им больше нельзя – регламент запрещает.

13. «Спартак» контактировал с Ивичем – он главный кандидат на замену Станковичу. Тренер пока не готов переходить из «Аль-Айна».

14. Криштиану Роналду забил 944-й и 945-й голы в карьере – дубль «Аль-Рияду» в чемпионате Саудовской Аравии.

15. Роналдиньо вручит «Золотой мяч» победителю на церемонии в понедельник.

16. Чемпионат России по регби. «Красный Яр» обыграл «Динамо», «Локомотив» победил «Металлург».

Цитаты дня.

«У судьишки спросите» . Баринов про «пару слов» о матче «Локо» с «Динамо» Махачкала

«Знаю, что мы не друзья с некоторыми людьми здесь , но я не говорил ничего плохого». Украинский фигурист Марсак заявил, что у него украли игрушки из раздевалки

«Что это за аргентинский мудак? Кто эта жадная до денег шлюха? Это Гарначо – у него нет мозгов и больше не будет трофеев». Фанаты «МЮ» скандировали кричалку про вингера на игре с «Челси»

«Мнение Вероники Степановой – это не мнение всего сообщества российских лыж» . Сергей Волков стал гостем подкаста с иностранными спортсменами

Премьер Армении о патриотизме: «Спросил детей о нашей самой высокой горе – 70% не знают, что Арарат не в Армении. А почему в Европе есть клубы «Милан», «Барселона», а у нас нет «Арташата»?»

Джанашия о предложении отменить пенсии: «А как люди должны тогда жить? В России так не сделают, скорее наоборот – прибавят. Можно сделать отдельные пенсии для футболистов »