Джанашия о предложении отменить пенсии: «А как люди должны тогда жить? В России так не сделают, скорее наоборот – прибавят. Можно сделать отдельные пенсии для футболистов»
Заза Джанашия прокомментировал инициативу об отмене пенсий в России.
Ранее предприниматель, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость.
«Я негативно отношусь к возможной отмене пенсий. А как эти люди должны тогда жить? Я думаю, что такого не будет. В России так не сделают. Скорее наоборот – им прибавят пенсию.
Можно сделать отдельные пенсии для футболистов. Сколько они платят в налоговую, столько и нужно выплачивать. Тут не важно, стал ты чемпионом России или нет. Кто платит налоги, тот и получает пенсию. Это так должно работать», – сказал бывший форвард «Локомотива».
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?4487 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости