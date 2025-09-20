Джанашия о предложении отменить пенсии: «А как люди должны тогда жить? В России так не сделают, скорее наоборот – прибавят. Можно сделать отдельные пенсии для футболистов»

Заза Джанашия прокомментировал инициативу об отмене пенсий в России.

Ранее предприниматель, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость.

«Я негативно отношусь к возможной отмене пенсий. А как эти люди должны тогда жить? Я думаю, что такого не будет. В России так не сделают. Скорее наоборот – им прибавят пенсию.

Можно сделать отдельные пенсии для футболистов. Сколько они платят в налоговую, столько и нужно выплачивать. Тут не важно, стал ты чемпионом России или нет. Кто платит налоги, тот и получает пенсию. Это так должно работать», – сказал бывший форвард «Локомотива».