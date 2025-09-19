Чемпионат Испании. «Бетис» против «Сосьедада», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
В Испании стартует 5-й тур Ла Лиги.
В пятницу «Бетис» принимает «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
В субботу «Реал» на своем поле сыграет с «Эспаньолом».
В воскресенье «Атлетико» встретится на выезде с «Мальоркой», «Барселона» дома сыграет с «Хетафе».
5-й тур
19 сентября 19:00, Ла Картуха
Не начался
20 сентября 14:15, Сантьяго Бернабеу
Не начался
20 сентября 16:30, Эстадио де ла Серамика
Не начался
20 сентября 16:30, Мендисорроса
21 сентября 12:00, Кампо де Вальекас
Не начался
21 сентября 16:30, Мартинес Валеро
Не начался
21 сентября 19:00, Эстади Йохан Кройфф
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
