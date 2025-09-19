Чемпионат Испании. «Бетис» против «Сосьедада», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье

В Испании стартует 5-й тур Ла Лиги.

В пятницу «Бетис» принимает «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

В субботу «Реал» на своем поле сыграет с «Эспаньолом».

В воскресенье «Атлетико» встретится на выезде с «Мальоркой», «Барселона» дома сыграет с «Хетафе».

Чемпионат Испании

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги