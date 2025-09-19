  • Спортс
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Сосьедада», «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье

В Испании стартует 5-й тур Ла Лиги.

В пятницу «Бетис» принимает «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. 

В субботу «Реал» на своем поле сыграет с «Эспаньолом». 

В воскресенье «Атлетико» встретится на выезде с «Мальоркой», «Барселона» дома сыграет с «Хетафе». 

Чемпионат Испании

5-й тур

Ла Лига. 5 тур
19 сентября 19:00, Ла Картуха
Бетис
Не начался
Реал Сосьедад
Ла Лига. 5 тур
20 сентября 12:00, Монтиливи
Жирона
Не начался
Леванте
Ла Лига. 5 тур
20 сентября 16:30, Мендисорроса
Алавес
Не начался
Севилья
Ла Лига. 5 тур
20 сентября 19:00, Месталья
Валенсия
Не начался
Атлетик
Ла Лига. 5 тур
21 сентября 14:15, Сон Моиш
Мальорка
Не начался
Атлетико
Ла Лига. 5 тур
21 сентября 16:30, Мартинес Валеро
Эльче
Не начался
Реал Овьедо
Ла Лига. 5 тур
21 сентября 19:00, Эстади Йохан Кройфф
Барселона
Не начался
Хетафе

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
