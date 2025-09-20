У «Ливерпуля» 6 побед подряд. Сегодня – над «Эвертоном» в дерби
«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд.
Сегодня команда Арне Слота обыграла «Эвертон» в 5-м туре АПЛ со счетом 2:1.
После поражения от «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии «красные» провели 6 матчей во всех турнирах и одержали 6 побед.
23 сентября «Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка английской лиги.
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?4489 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости