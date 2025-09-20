У «Ливерпуля» 6 побед подряд. Сегодня – над «Эвертоном» в дерби

«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд.

Сегодня команда Арне Слота обыграла «Эвертон » в 5-м туре АПЛ со счетом 2:1.

После поражения от «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии «красные» провели 6 матчей во всех турнирах и одержали 6 побед.

23 сентября «Ливерпуль » примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка английской лиги.