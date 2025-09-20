19

Роналду забил 944-й гол в карьере – «Аль-Рияду» с паса Феликса

Криштиану Роналду забил 944-й гол за карьеру.

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Рияда» на 33-й минуте матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:0, первый тайм).

Форвард воспользовался пасом Жоау Феликса, открывшего счет в этой игре, выбежал один на один и, войдя в штрафную, отправил мячв сетку мимо вратаря. 

На счету Роналду 803 мяча на клубном уровне. Он также забил 141 гол за национальную команду страны.

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoЖоау Феликс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Риядом», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Нажму»
7сегодня, 18:00Live
Главные новости
Моуринью разгромно победил в первом матче после возвращения в «Бенфику» – 3:0 у АВС
2 минуты назад
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? Узнайте в «Кубке огня»
4 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Эспаньол», «Валенсия» против «Атлетика», «Жирона» крупно проиграла «Леванте»
794 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном», «Фулхэм» против «Брентфорда»
8654 минуты назадLive
Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо» за фол Батракова, ВАР определил, что нарушение была за штрафной. «Махачкала» забила после стандарта на 95-й – Митрюшкин отбил перед собой
117 минут назад
«Челси» с 2013 года не обыгрывает «МЮ» на «Олд Траффорд»
2516 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной», «Милан» в гостях у «Удинезе»
1919 минут назадLive
«Челси» не побеждает с августа – два поражения подряд и ничья. Команда Марески выиграла 2 из 6 матчей сезона
1123 минуты назад
«МЮ» обыграл «Челси» впервые за 4 матча. Были 2 поражения и ничья
3428 минут назад
«МЮ» обыграл «Челси» – 2:1. Санчеса удалили на 5-й, Каземиро забил и получил красную
46729 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Милан». Модрич и Рабьо играют. Онлайн-трансляция
418 минут назадLive
«Локомотив» упустил победу над «Динамо» Махачкала – 1:1. Бакаев забил и был удален, Миро сравнял на 95-й
5836 минут назад
Шаляпин посетил матч ЦСКА: «Ходили благословить клуб. Книги для атлетов? Для развития мозга хорошая идея, но я ни одной от сих до сих не прочитал»
1644 минуты назад
«Вест Хэм» близок к увольнению Поттера после 5 поражений в 6 матчах сезона
1153 минуты назад
«Ювентус» дважды сыграл вничью после 3 побед подряд на старте сезона
555 минут назад
Игрок «Нефтехимика» Никитин забил «Волге» ударом в девятку. Вратарь проводил мяч взглядом
2сегодня, 18:01Видео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Риядом», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Нажму»
7сегодня, 18:00Live
«Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» на выезде – 1:1. Консейсау и Орбан забили, гол Сердара отменили
57сегодня, 17:59
Кейн о голах с пенальти: «Люди думают, что это легко. Но это непросто, я много тренируюсь, стараюсь улучшить технику ударов»
6сегодня, 17:50
«Бавария» забила 18 голов в 4 турах – это рекорд Бундеслиги
1сегодня, 17:45