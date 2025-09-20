Роналду забил 944-й гол в карьере – «Аль-Рияду» с паса Феликса
Криштиану Роналду забил 944-й гол за карьеру.
40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Рияда» на 33-й минуте матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:0, первый тайм).
Форвард воспользовался пасом Жоау Феликса, открывшего счет в этой игре, выбежал один на один и, войдя в штрафную, отправил мячв сетку мимо вратаря.
На счету Роналду 803 мяча на клубном уровне. Он также забил 141 гол за национальную команду страны.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
