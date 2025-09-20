0

«Акрон» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 16:45

«Акрон» сыграет с «Рубином» в 9-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:45 по московскому времени. 

Игра пройдет на «Самара-Арене». 

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». 

Премьер-лига. 9 тур
20 сентября 13:45, Самара-Арена
Акрон
Не начался
Рубин

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?3278 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
