«Акрон» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 16:45
«Акрон» сыграет с «Рубином» в 9-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:45 по московскому времени.
Игра пройдет на «Самара-Арене».
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 9 тур
20 сентября 13:45, Самара-Арена
