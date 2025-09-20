  • Спортс
  • Винисиус швырнул бутылку, когда Алонсо сказал ему о предстоящей замене, и ушел в раздевалку, когда его сменил Родриго. Тренер «Реала» прокомментировал: «Нужны были свежие игроки»
57

Винисиус Жуниор был недоволен заменой в матче с «Эспаньолом».

Marca отмечает, что во время перерыва на употребление воды главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил бразильцу о предстоящей замене – и тот швырнул бутылку и демонстративно поднял руки. 

После того как вместо него на 77-й минуте вышел Родриго, Винисиус сразу отправился в раздевалку. Позже он все-таки вернулся на скамейку и досматривал игру с партнерами.

После матча Алонсо прокомментировал решение заменить автора голевой передачи желанием освежить игру на фланге: «То же самое было с Мастантуоно, он спросил: «Вы меняете меня?» – «Да, тебя». И с Вини было так же. Он хотел остаться, но важнее всего было контролировать игру, а нам нужны были свежие футболисты. Франко тоже немного разозлился, но такое со всеми бывает. Я доволен игрой и Франко, и Винисиуса, но бывают ситуации, когда нужны свежие футболисты».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
