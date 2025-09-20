48

Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду-2026 в Милане

Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду-2026 в Милане.

Сегодня российская фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине, набрав 209,63 балла за две программы.

Для отбора в Милан-2026 достаточно было попасть в топ-5 по итогам.

Лицензия на участие – именная. То есть выступить на Играх-2026 сможет только сама Петросян, заменить ее на другую фигуристку невозможно.

Олимпиада-2026 в Милане пройдет с 6 по 22 февраля.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
олимпийская квалификация
logoсборная России
женское катание
logoАделия Петросян
