Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду-2026 в Милане.

Сегодня российская фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине, набрав 209,63 балла за две программы.

Для отбора в Милан-2026 достаточно было попасть в топ-5 по итогам.

Лицензия на участие – именная. То есть выступить на Играх-2026 сможет только сама Петросян, заменить ее на другую фигуристку невозможно.

Олимпиада-2026 в Милане пройдет с 6 по 22 февраля.