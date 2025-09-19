Чемпионат Германии. «Штутгарт» примет «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет в субботу, «Дортмунд» и «Байер» – в воскресенье

В Бундеслиге пройдут матчи 4-го тура.

В пятницу «Штутгарт » на своем поле встретится с «Санкт-Паули ».

В субботу «Бавария » сыграет с «Хоффенхаймом » на выезде, «Лейпциг » проведет матч с «Кельном».

В воскресенье «Байер » примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Боруссия » Дортмунд будет противостоять «Вольфсбургу».

Чемпионат Германии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги