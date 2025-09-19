  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Германии. «Штутгарт» примет «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет в субботу, «Дортмунд» и «Байер» – в воскресенье
0

Чемпионат Германии. «Штутгарт» примет «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет в субботу, «Дортмунд» и «Байер» – в воскресенье

В Бундеслиге пройдут матчи 4-го тура.

В пятницу «Штутгарт» на своем поле встретится с «Санкт-Паули».

В субботу «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» на выезде, «Лейпциг» проведет матч с «Кельном».

В воскресенье «Байер» примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Вольфсбургу».

Чемпионат Германии

4-й тур

Бундеслига. 4 тур
19 сентября 18:30, МХП-Арена
Штутгарт
Не начался
Санкт-Паули
Бундеслига. 4 тур
20 сентября 13:30, ПреЗеро-Арена
Хоффенхайм
Не начался
Бавария
Бундеслига. 4 тур
20 сентября 13:30, Везерштадион
Вердер
Не начался
Фрайбург
Бундеслига. 4 тур
20 сентября 13:30, ВВК-Арена
Аугсбург
Не начался
Майнц
Бундеслига. 4 тур
20 сентября 16:30, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
Не начался
Кельн
Бундеслига. 4 тур
21 сентября 15:30, Бай-Арена
Байер
Не начался
Боруссия М

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoбундеслига Германия
результаты
logoАйнтрахт Франкфурт
logoАугсбург
logoШтутгарт
logoГамбург
logoВердер
logoБоруссия Менхенгладбах
logoУнион Берлин
logoБоруссия Дортмунд
logoВольфсбург
logoХоффенхайм
logoФрайбург
logoБавария
logoМайнц
logoСанкт-Паули
logoБайер
logoХайденхайм
logoКельн
logoРБ Лейпциг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ткаченко о Гонду в «Зените»: «Незаслуженно не играет. У него было предложение от ведущего российского клуба»
821 минуту назад
83-летний Фергюсон боится деменции: «Эта мысль постоянно в глубине моего сознания. Я разгадываю кроссворды, много пою, читаю и увлекаюсь историей»
2735 минут назад
Дмитрий Тарасов: «Хочу, чтобы все спортсмены хорошо зарабатывали. Это большой труд. Есть стереотип, что если люди бегают по полю, то они ничего не делают»
1050 минут назад
Булыкин о «Спартаке»: «Канчельскис мог бы подойти. Хороший тренер, за словом в карман не лезет, опытный – играл везде»
2458 минут назад
Пеп о Холанде: «Роналду, Месси, ван Нистелрой, Левандовски – Эрлинг среди них. Если продолжит в таком ритме, то может побить рекорд по голам в ЛЧ»
27сегодня, 09:01
Знаете все о маркировке рекламы? Отликайтесь на вакансию – ждем вас в Спортсе’‘!
сегодня, 09:00Вакансия
Ткаченко о Смолове в «Краснодаре»: «Мы ожидали чемпионства. Феде 35 лет, он на последнем этапе карьеры – понятно, что он не будет играть как в 26 или 28»
12сегодня, 08:43
«Барселона» примет «ПСЖ» на «Олимпик Льюис Компанис». Разрешения для игры на «Камп Ноу» еще не получены
8сегодня, 08:31
41-летний Сычев думает о возобновлении карьеры в «Иртыше»: «Меня мотивировали медийные команды, выход Медведева и гол Ари в Кубке. Хочу попасть в состав по спортивному принципу»
37сегодня, 08:28
Герман Ткаченко: «Большие зарплаты не у топ-игроков – выдумка. Больших комиссионных тоже нет. При новом лимите будет конкуренция за суперталантливых, но она есть и сейчас»
6сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкар» принимает «Рубин-2». Пермякам нужна ваша поддержка в домашнем матче против казанцев!
3 минуты назадРеклама
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Анже», «Лилль» сыграет в субботу, «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
4 минуты назад
Сын Негрейры рассказал, что сделал 1600 отчетов о судьях для «Барсы» за деньги, но не знал о платежах на 7+ млн евро его отцу. Негрейра «агрессивно» заявил, что это не его дело (Marca)
15 минут назад
Шченсны о роли второго вратаря «Барсы»: «С гордостью выполняю ее. У Гарсии нет опыта на самом высоком уровне, я постараюсь помочь ему. Надеюсь внести свою лепту в его успех»
18 минут назад
«Милан» попытается подписать Кристенсена из «Удинезе» в январе. Защитника ростом 198 см оценивали в 15 млн евро летом
24 минуты назад
Скоулз о Педри: «Мой новый любимый игрок»
1129 минут назадФото
Гол Гуэйе «Факелу» признан лучшим в туре Первой лиги. Форвард «Родины» забил дальним ударом
40 минут назадВидео
Шмейхель об «МЮ»: «Следовало подписать Мартинеса или Доннарумму. Ламменса было бы логично купить вместе с Эмилиано – он настоящий лидер и проверенный голкипер»
342 минуты назад
Ткаченко о Кахигао: «В чем он непрофессионален? Все позиции усилены, главный трансфер, за которым шел «Спартак», сделали – Жедсон. Это про суть, а не про пиар»
47 минут назад
«Вест Хэм» рассматривает Нуну, Дайча и Билича на замену Поттеру. Славен уже работал в клубе
2сегодня, 08:53