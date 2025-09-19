Чемпионат Германии. «Штутгарт» примет «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет в субботу, «Дортмунд» и «Байер» – в воскресенье
В Бундеслиге пройдут матчи 4-го тура.
В пятницу «Штутгарт» на своем поле встретится с «Санкт-Паули».
В субботу «Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» на выезде, «Лейпциг» проведет матч с «Кельном».
В воскресенье «Байер» примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Вольфсбургу».
Чемпионат Германии
4-й тур
19 сентября 18:30, МХП-Арена
Не начался
20 сентября 13:30, ПреЗеро-Арена
Не начался
20 сентября 13:30, Везерштадион
20 сентября 13:30, ВВК-Арена
20 сентября 13:30, Фолькспаркштадион
Не начался
20 сентября 16:30, Ред Булл Арена
Не начался
21 сентября 13:30, Дойче банк Парк
Не начался
21 сентября 15:30, Бай-Арена
Не начался
21 сентября 17:30, Сигнал Идуна Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
