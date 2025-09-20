СКА пожаловался на «Шанхай» в КХЛ из-за акции по замене мерча, сообщил Ерыкалов: «Дрэгонс» не оштрафовали, но упоминать СКА в этом контексте им больше нельзя – регламент запрещает»

СКА пожаловался на «Шанхай» в КХЛ.

Ранее «Шанхай» анонсировал акцию «С детства за драконов!» – фанатам СКА предлагалось обменять мерч с символикой клуба FONBET КХЛ на шарф «Дрэгонс» бесплатно.

«Будете смеяться, но из-за этой акции СКА пожаловался на «Шанхай» в КХЛ! Коренные петербуржцы накатали большую заяву в лигу, где буквально до запятой разобрали акцию с обменом мерча СКА на шарф «Шанхай Дрэгонс ».

Претензии «армейцев» заключались в том, что «Шанхай» заявляет об амбициях стать главным клубом Питера. А еще, что за их счет привлекает болельщиков. Мол, СКА годами нарабатывал репутацию и завоевывал аудиторию, а тут его честным именем манипулируют.

Учитывая, что для обмена атрибутики нужно прийти на игры «Дрэгонс», налицо монетизация честного клуба с названием из трех букв.

Вторая часть претензии – это агрессивная реклама и создание конфликтов. Якобы это не популяризация хоккея, а акция против конкретного клуба. То есть против СКА. Ну да, люди же с факелами на улицы выходят, машины жгут.

Какое решение вынесла КХЛ? Не штрафовать «Шанхай» и не запрещать акцию как таковую. Но упоминать СКА китайским гостям в этом контексте больше нельзя. Регламентом использование чужого хоккейного бренда в своих акциях действительно запрещено», – написал журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов.