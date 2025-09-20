«Пари НН» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
«Пари НН» сыграет с «Ахматом» в 9-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:30 по московскому времени.
Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, так как домашний стадион нижегородцев еще не готов к проведению матчей после ремонта.
В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 9 тур
20 сентября 11:30, Мордовия Арена
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?2974 голоса
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости