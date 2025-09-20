«Пари НН» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

«Пари НН» сыграет с «Ахматом» в 9-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:30 по московскому времени.

Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, так как домашний стадион нижегородцев еще не готов к проведению матчей после ремонта.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер».

