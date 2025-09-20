Премьер Армении о патриотизме: «Спросил детей о нашей самой высокой горе – 70% не знают, что Арарат не в Армении. А почему в Европе есть клубы «Милан», «Барселона», а у нас нет «Арташата»?»

Премьер-министр Армении затронул тему футбола, говоря о патриотизме.

«Я подошел к костру, спросил детей, какая самая высокая гора в Армении. 70 процентов детей ответили, что Арарат. Они даже не знают, что Арарат не находится на территории Республики Армения. Даже многие, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим. Потом они узнают, удивляются: разве Арарат находится не на территории Республики Армения? Что они о нас думают?

Возьмите хотя бы спорт. Вчера смотрю сводку чемпионата Армении по футболу: «Ван» победил «Алашкерт ». Может, и это связано с развитием футбола? Почему, например, в Европе команды называются «Милан », «Рома », «Ливерпуль », «Барселона », а в Армении нет команд «Раздан» или «Иджеван»? Или «Арташат», по имени нашей древней столицы? Арташат – наша идентичность, Арташат – идентичность наших идентичностей, это столица наших столиц», – сказал Никол Пашинян журналистам после съезда партии «Гражданский договор».