«Спартак» контактировал с Ивичем – он главный кандидат на замену Станковичу. Тренер пока не готов переходить из «Аль-Айна» (Иван Карпов)
«Спартак» заинтересован в назначении Владимира Ивича.
Красно-белые недавно контактировали с бывшим главным тренером «Краснодара», чтобы обсудить его возможное назначение на аналогичный пост в московском клубе, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Утверждается, что 48-летний специалист является главным кандидатом «Спартака» на замену Деяну Станковичу.
Ивич в данный момент не готов возглавить «Спартак» из-за работы в «Аль-Айне». В контракте тренера нет пункта о неустойке за расторжение – красно-белым придется выплатить почти годовую зарплату серба и четверых его помощников на сумму около 3 млн евро.
Отмечается, что руководители московского клуба настроены решительно и будут добиваться согласия Ивича в ближайшее время.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
