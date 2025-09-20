«Спартак» контактировал с Ивичем – он главный кандидат на замену Станковичу. Тренер пока не готов переходить из «Аль-Айна» (Иван Карпов)

«Спартак» заинтересован в назначении Владимира Ивича.

Красно-белые недавно контактировали с бывшим главным тренером «Краснодара», чтобы обсудить его возможное назначение на аналогичный пост в московском клубе, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Утверждается, что 48-летний специалист является главным кандидатом «Спартака » на замену Деяну Станковичу .

Ивич в данный момент не готов возглавить «Спартак» из-за работы в «Аль-Айне ». В контракте тренера нет пункта о неустойке за расторжение – красно-белым придется выплатить почти годовую зарплату серба и четверых его помощников на сумму около 3 млн евро.

Отмечается, что руководители московского клуба настроены решительно и будут добиваться согласия Ивича в ближайшее время.