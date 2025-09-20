ISU выложил видео проката Гуменника, добавив песню на украинском языке
Международный союз конькобежцев (ISU) выложил в соцсети отрывок короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника, добавив песню на украинском языке.
В ролике звучит композиция группы KAZKA – «Плакала». При этом сам Гуменник во время олимпийского отборочного турнира в Пекине выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер».
Гуменник лидирует после короткой программы, набрав 93,80 балла.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
