«Реал» – «Эспаньол». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

«Реал» примет «Эспаньол» в 5-м туре Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги