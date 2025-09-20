«Реал» – «Эспаньол». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Реал» примет «Эспаньол» в 5-м туре Ла Лиги.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Ла Лига. 5 тур
20 сентября 14:15, Сантьяго Бернабеу
Не начался
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
