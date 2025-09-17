  • Спортс
Чемпионат России по регби. «Красный Яр» сыграет с «Динамо», «Локомотив» против «Металлурга» и другие матчи

20 сентября пройдут матчи 14-го тура PARI чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

14-й тур

20 сентября

Красный ЯрДинамо – 12.30

Прямая трансляция – здесь.

СлаваСтрела-Ак Барс – 12.30

Прямая трансляция – здесь.

Локомотив – Металлург – 12.30

Прямая трансляция – здесь.

ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 12.30

Прямая трансляция – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
