Чемпионат России по регби. «Красный Яр» сыграет с «Динамо», «Локомотив» против «Металлурга» и другие матчи
20 сентября пройдут матчи 14-го тура PARI чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
14-й тур
20 сентября
Красный Яр – Динамо – 12.30
Прямая трансляция – здесь.
Слава – Стрела-Ак Барс – 12.30
Прямая трансляция – здесь.
Локомотив – Металлург – 12.30
Прямая трансляция – здесь.
ВВА-Подмосковье – Енисей-СТМ – 12.30
Прямая трансляция – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Прямые трансляции регби на Спортсе’‘
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
