Петросян перед прокатом в Пекине представили как «двукратную чемпионку страны» – без упоминания России

Аделию Петросян в Пекине представили как «чемпионку страны», не упоминая Россию.

В столице Китая проходил олимпийский отборочный турнир, где российская фигуристка одержала победу. На разминке перед произвольной программой Аделию представили как «двукратную чемпионку страны» («two times national champion»).

Спортсменка выступала на турнире в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoАделия Петросян
женское катание
logoсборная России
олимпийская квалификация
