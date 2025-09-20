Петросян перед прокатом в Пекине представили как «двукратную чемпионку страны» – без упоминания России
Аделию Петросян в Пекине представили как «чемпионку страны», не упоминая Россию.
В столице Китая проходил олимпийский отборочный турнир, где российская фигуристка одержала победу. На разминке перед произвольной программой Аделию представили как «двукратную чемпионку страны» («two times national champion»).
Спортсменка выступала на турнире в нейтральном статусе.
