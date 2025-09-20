  • Спортс
35

Галактионов про 1:1 с «Махачкалой»: «Локомотив» потерял два очка. У соперника не было острых моментов – за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр»

Михаил Галактионов считает, что действия Василия Казарцева помешали «Локомотиву».

Железнодорожники сыграли вничью с «Динамо» Махачкала (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ, пропустив в добавленное время после штрафного удара.

– После забитого мяча Бакаева, учитывая его эмоциональность, когда он получил первую [желтую], не было осознания ошибки, что не сделали замену?

– Держали это в голове, но была мысль, что он реализует моменты. Как раз готовили замену, и тут он проявил неосторожность и оставил команду в меньшинстве.

– После удаления вы перестроили защитную и среднюю линии, опускали в зону подбора Батракова. Так ли это?

– Мы перестроились, насытили центральную зону, отправили более свежего игрока на фланг, чтобы он выполнял черновую работу. Думаю, это принесло свои плоды. У соперника не возникло острых моментов – за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр встречи.

Безусловно, это потерянные два очка. В принципе, по качеству, содержанию – с учетом непростого поля – команду упрекнуть не в чем.

– Что‑то уже успели сказать команде?

– Пока нет. По приезде уже в Москве остынем, поговорим. Ребята бились, играли с душой, сердцем, старались победить, и даже в меньшинстве команда играла организованно в обороне и забирала все моменты после длинных передач, – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
