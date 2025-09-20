13

Мбаппе забил в 5 матчах подряд. У Килиана 9 голов в 8 играх сезона за «Реал» и Францию

Килиан Мбаппе забил в пятом матче подряд.

Нападающий «Реала» поразил ворота «Эспаньола» в 5-м туре Ла Лиги, воспользовавшись передачей Винисиуса Жуниора. Ранее он дважды забил «Марселю» в Лиге чемпионов, отметился голом в игре с «Сосьедадом», а также отличился в играх за сборную Франции против Украины и Исландии.

В общей сложности у 26-летнего форварда 9 голов в 8 матчах за клуб и национальную команду в этом сезоне. Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoЭспаньол
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ричардс – Мбаппе: «Кики, я люблю тебя. Моей первой любовью был Анри, но ты – нечто особенное, тот, о ком я мечтаю холодными ночами. Хочу взять у тебя интервью. Я хочу всего тебя»
40вчера, 21:40
Хаби Алонсо: «Мбаппе будет начинать некоторые матчи не в старте, ему надо принять это как данность»
11вчера, 16:14
Килиан Мбаппе: «Чтобы получить «Золотой мяч», нужно брать трофеи. Надо помочь «Реалу» победить – и тогда посмотрим. Буду счастлив, если приз получит Дембеле, посмотрю трансляцию»
2317 сентября, 17:09
Главные новости
Гарначо плохо воспринимал критику и мог раздражать поведением опытных игроков «МЮ». Бруну и Лисандро пытались наставлять партнера – без особого успеха (Daily Mail)
69 минут назад
Два российских игрока в одной лиге с Месси, Роналду и Неймаром в «Невидимке». Угадаете?
10 минут назадТелеграм
Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Вероной», «Милан» встретится с «Удинезе»
910 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном»
35615 минут назад
Матвей Кисляк: «Ямаль выглядит тусовщиком. Роналду и Месси были стабильны 15 сезонов, игра Лео мне больше импонирует. Превзойти их в ближайшее столетие будет очень сложно»
627 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Пари НН» уступил «Ахмату», «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
13331 минуту назад
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Шешко, Палмер, Бруну, Эстевао в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
2535 минут назад
«Бавария» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 26:7
635 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» принимает «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
2439 минут назад
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» на выезде благодаря хет-трику Кейна – 4:1
1339 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Денисов о рассечении с «Динамо»: «Судья говорит: «Ты как из фильма «300 спартанцев», иди поменяй футболку». Фото Бутчера видел, но не думал, что сам окажусь в похожей ситуации»
3 минуты назад
«Верона» – «Ювентус». Влахович и Йылдыз в старте. Онлайн-трансляция
109 минут назадLive
«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за пенальти «Ахмата»: «Непонятное судейское решение. У болельщиков очевидная реакция – никакого нарушения не было»
314 минут назадФото
Первая лига. «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой», «Спартак» Кострома забил 4 гола «Чайке», «Урал» поделил очки с «Ротором»
3715 минут назад
Форвард «Челябинска» Левин дважды забил «Родине» дальними ударами
228 минут назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Нажмы», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Риядом»
529 минут назадLive
«Рубин» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью у «Акрона» – 2:2
831 минуту назад
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». Батраков и Агаларов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1035 минут назад
«Педри, Ямаль, Мбаппе». Асприлья о фаворитах «Золотого мяча»
140 минут назад
Даку забил в третьем матче Мир РПЛ подряд и делит с Батраковым 1-е место в списке бомбардиров с 8 голами
359 минут назад