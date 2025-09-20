Мбаппе забил в 5 матчах подряд. У Килиана 9 голов в 8 играх сезона за «Реал» и Францию
Килиан Мбаппе забил в пятом матче подряд.
Нападающий «Реала» поразил ворота «Эспаньола» в 5-м туре Ла Лиги, воспользовавшись передачей Винисиуса Жуниора. Ранее он дважды забил «Марселю» в Лиге чемпионов, отметился голом в игре с «Сосьедадом», а также отличился в играх за сборную Франции против Украины и Исландии.
В общей сложности у 26-летнего форварда 9 голов в 8 матчах за клуб и национальную команду в этом сезоне. Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
