У «Реала» 6 побед с общим счетом 12:3 в этом сезоне. Мадридцы выиграли 8 из 10 матчей при Алонсо

«Реал» не потерял ни одного очка за шесть матчей сезона.

Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла «Эспаньол » (2:0) в 5-м туре Ла Лиги . Она победила и в предыдущих четырех турах, а также нанесла поражение «Марселю» в Лиге чемпионов. Общий счет шести игр – 12:3.

Всего под руководством Алонсо, пришедшего перед клубным чемпионатом мира, «Реал » провел 10 игр и одержал 8 побед.

23 сентября мадридцы встретятся с «Леванте».