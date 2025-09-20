У «Реала» 6 побед с общим счетом 12:3 в этом сезоне. Мадридцы выиграли 8 из 10 матчей при Алонсо
«Реал» не потерял ни одного очка за шесть матчей сезона.
Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла «Эспаньол» (2:0) в 5-м туре Ла Лиги. Она победила и в предыдущих четырех турах, а также нанесла поражение «Марселю» в Лиге чемпионов. Общий счет шести игр – 12:3.
Всего под руководством Алонсо, пришедшего перед клубным чемпионатом мира, «Реал» провел 10 игр и одержал 8 побед.
23 сентября мадридцы встретятся с «Леванте».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости