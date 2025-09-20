Вратарь «Челси» Санчес удален на 5-й минуте игры с «МЮ» – он сбил Мбемо перед штрафной. Это самая быстрая красная лондонцев в АПЛ
Голкипер «Челси» Роберт Санчес удален на первых минутах матча с «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» принимает «Челси» в 5-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
На 5-й минуте форвард хозяев Бриан Мбемо после выноса вратаря Алтая Байындыра и скидки Беньямина Шешко выбежал один на один с 27-летним испанцем, и тот снес соперника, прыгнув ему в ноги перед своей штрафной. Главный арбитр матча Питер Бэнкс показал Роберту прямую красную карточку.
Это удаление стало самым быстрым для «Челси» в истории Премьер-лиги и третьим в истории среди самых ранних для вратарей, сообщает Opta.
Тренер «Челси» Энцо Мареска сделал после этого двойную замену – вместо Эстевао вышел вратарь Филип Йоргенсен, а вместо Педру Нету – защитник Тосин Адарабиойо.
