  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Азербайджана-2025. Квалификация началась. Колапинто, Хюлькенберг, Окон, Гасли и Албон выбыли после первого сегмента
Live
52

Гран-при Азербайджана-2025. Квалификация началась. Колапинто, Хюлькенберг, Окон, Гасли и Албон выбыли после первого сегмента

В Баку проходит квалификация к Гран-при Азербайджана.

Субботняя сессия на 17-м этапе «Формулы-1» сезона-2025 началась в 15:00 по московскому времени.

Гран-при Азербайджана

Баку

20 сентября 2025 года

Квалификация

Топ-10 после Q1

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

18. Эстебан Окон («Хаас»)

19. Пьер Гасли («Альпин»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛанс Стролл
logoИзак Аджар
logoКарлос Сайнс
logoЛиам Лоусон
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoХаас
logoАльпин
logoМакс Ферстаппен
logoОливер Бермэн
logoАстон Мартин
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
результаты
logoФранко Колапинто
logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoЭстебан Окон
logoФернандо Алонсо
logoОскар Пиастри
logoЗаубер
logoЮки Цунода
logoФеррари
logoПьер Гасли
logoАндреа Кими Антонелли
logoЛандо Норрис
logoГабриэл Бортолето
logoРед Булл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoМерседес
logoУильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хюлькенберг вызвал красные флаги в Баку, но продолжил квалификацию после аварии
17 минут назадФото
Албон врезался в барьеры, квалификация в Баку прервана красными флагами
130 минут назадФото
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Слышал, что Хорнеру выплатили почти $100 млн. Как такое вообще возможно?»
149 минут назад
В Колапинто попало яблоко в третьей практике Гран-при Азербайджана
11сегодня, 11:25Видео
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
12сегодня, 11:20
Формула-2. Азербайджан. Беганович выиграл 1-ю гонку, Браунинг – 2-й, Данн – 3-й, Линдблад – 10-й
сегодня, 11:19
Контракт на проведение Гран-при Азербайджана продлен до 2030 года
сегодня, 11:10
Гельмут Марко: «1-й или 2-й ряд решетки – реалистичная цель на квалификацию для «Ред Булл»
1сегодня, 11:02
Лоран Мекьес: «Ветер впечатляет, но это не меняет пятничные расклады – «Макларен» и «Феррари» быстры»
сегодня, 10:32
Фернандо Алонсо: «У меня никогда не было быстрой машины»
24сегодня, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото