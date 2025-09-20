Гран-при Азербайджана-2025. Квалификация началась. Колапинто, Хюлькенберг, Окон, Гасли и Албон выбыли после первого сегмента

В Баку проходит квалификация к Гран-при Азербайджана.

Субботняя сессия на 17-м этапе «Формулы-1» сезона-2025 началась в 15:00 по московскому времени.

Гран-при Азербайджана

Баку

20 сентября 2025 года

Квалификация

Топ-10 после Q1

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

18. Эстебан Окон («Хаас»)

19. Пьер Гасли («Альпин»)

20. Алекс Албон («Уильямс»)