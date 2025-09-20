Леклер разбил болид, квалификацию в Баку в 5-й раз прервали красными флагами
Пилот «Феррари» Шарль Леклер врезался в барьеры в начале третьего сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана.
Авария произошла в 15-м повороте под начинающимся дождем. Монегаск не показал время и завершит сессию десятым.
Квалификацию в пятый раз прервали красными флагами.
