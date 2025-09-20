Леклер разбил болид, квалификацию в Баку в 5-й раз прервали красными флагами

Пилот «Феррари » Шарль Леклер врезался в барьеры в начале третьего сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана .

Авария произошла в 15-м повороте под начинающимся дождем. Монегаск не показал время и завершит сессию десятым.

Квалификацию в пятый раз прервали красными флагами.

Бермэн врезался в ограждения, квалификацию в Баку в 4-й раз прервали красными флагами

Гасли и Колапинто вызвали третьи красные флаги в квалификации в Баку