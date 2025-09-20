1

«Ливерпуль» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 14:30

«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют в дерби в 5-м туре АПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:30 по московскому времени. 

Игра пройдет на стадионе «Энфилд». 

Премьер-лига. 5 тур
20 сентября 11:30, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
Эвертон

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?2986 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЭвертон
logoЛиверпуль
онлайны
logoпремьер-лига Англия
