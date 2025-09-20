«Ливерпуль» – «Эвертон». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
«Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют в дерби в 5-м туре АПЛ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 14:30 по московскому времени.
Игра пройдет на стадионе «Энфилд».
Премьер-лига. 5 тур
20 сентября 11:30, Энфилд
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
