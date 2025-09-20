  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Что это за аргентинский мудак? Кто эта жадная до денег шлюха? Это Гарначо – у него нет мозгов и больше не будет трофеев». Фанаты «МЮ» скандировали кричалку про вингера на игре с «Челси»
60

«Что это за аргентинский мудак? Кто эта жадная до денег шлюха? Это Гарначо – у него нет мозгов и больше не будет трофеев». Фанаты «МЮ» скандировали кричалку про вингера на игре с «Челси»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» переделали кричалку про Карлоса Тевеса под Гарначо.

Алехандро этим летом перешел из «МЮ» в лондонский клуб. За него заплатили 40 млн фунтов.

Во время матча 5-го тура АПЛ между этими командами болельщики манкунианцев начали скандировать: «Что это за аргентинский мудак? Кто эта жадная до денег шлюха? Это Гарначо – у него нет мозгов и больше не будет трофеев!»

Аналогичная кричалка использовалась фанатами «МЮ» после того, как аргентинец Карлос Тевес перешел в «Манчестер Сити» в 2009 году.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportbible
logoАлехандро Гарначо
logoМанчестер Юнайтед
logoКарлос Тевес
logoЧелси
брань
болельщики
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гарначо плохо воспринимал критику и мог раздражать поведением опытных игроков «МЮ». Бруну и Лисандро пытались наставлять партнера – без особого успеха (Daily Mail)
32сегодня, 16:01
«МЮ» о кричалке «мальчик по вызову» перед игрой с «Челси»: «Она оскорбительна, разжигает ненависть. Такое поведение наказывается запретом на посещение «Олд Траффорд» на 3 года»
40вчера, 05:57
Каррагер о Гарначо на игре с «Фулхэмом»: «Он сидел в телефоне во время важного для «Челси» матча. Не выношу, когда люди на трибунах делают это»
135 сентября, 20:06
Главные новости
Моуринью разгромно выиграл первый матч после возвращения в «Бенфику» – 3:0 у АВС
1 минуту назад
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? Узнайте в «Кубке огня»
3 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Эспаньол», «Валенсия» против «Атлетика», «Жирона» крупно проиграла «Леванте»
793 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном», «Фулхэм» против «Брентфорда»
8653 минуты назадLive
Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо» за фол Батракова, ВАР определил, что нарушение была за штрафной. «Махачкала» забила после стандарта на 95-й – Митрюшкин отбил перед собой
86 минут назад
«Челси» с 2013 года не обыгрывает «МЮ» на «Олд Траффорд»
2315 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной», «Милан» в гостях у «Удинезе»
1918 минут назадLive
Роналду забил 944-й гол в карьере – «Аль-Рияду» с паса Феликса
1921 минуту назад
«Челси» не побеждает с августа – два поражения подряд и ничья. Команда Марески выиграла 2 из 6 матчей сезона
1122 минуты назад
«МЮ» обыграл «Челси» впервые за 4 матча. Были 2 поражения и ничья
3427 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Милан». Модрич и Рабьо играют. Онлайн-трансляция
417 минут назадLive
«Локомотив» упустил победу над «Динамо» Махачкала – 1:1. Бакаев забил и был удален, Миро сравнял на 95-й
5835 минут назад
Шаляпин посетил матч ЦСКА: «Ходили благословить клуб. Книги для атлетов? Для развития мозга хорошая идея, но я ни одной от сих до сих не прочитал»
1643 минуты назад
«Вест Хэм» близок к увольнению Поттера после 5 поражений в 6 матчах сезона
1152 минуты назад
«Ювентус» дважды сыграл вничью после 3 побед подряд на старте сезона
554 минуты назад
Игрок «Нефтехимика» Никитин забил «Волге» ударом в девятку. Вратарь проводил мяч взглядом
2сегодня, 18:01Видео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Риядом», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Нажму»
7сегодня, 18:00Live
«Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» на выезде – 1:1. Консейсау и Орбан забили, гол Сердара отменили
57сегодня, 17:59
Кейн о голах с пенальти: «Люди думают, что это легко. Но это непросто, я много тренируюсь, стараюсь улучшить технику ударов»
6сегодня, 17:50
«Бавария» забила 18 голов в 4 турах – это рекорд Бундеслиги
1сегодня, 17:45