«Что это за аргентинский мудак? Кто эта жадная до денег шлюха? Это Гарначо – у него нет мозгов и больше не будет трофеев». Фанаты «МЮ» скандировали кричалку про вингера на игре с «Челси»
Фанаты «Манчестер Юнайтед» переделали кричалку про Карлоса Тевеса под Гарначо.
Алехандро этим летом перешел из «МЮ» в лондонский клуб. За него заплатили 40 млн фунтов.
Во время матча 5-го тура АПЛ между этими командами болельщики манкунианцев начали скандировать: «Что это за аргентинский мудак? Кто эта жадная до денег шлюха? Это Гарначо – у него нет мозгов и больше не будет трофеев!»
Аналогичная кричалка использовалась фанатами «МЮ» после того, как аргентинец Карлос Тевес перешел в «Манчестер Сити» в 2009 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportbible
