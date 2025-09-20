«Что это за аргентинский мудак? Кто эта жадная до денег шлюха? Это Гарначо – у него нет мозгов и больше не будет трофеев». Фанаты «МЮ» скандировали кричалку про вингера на игре с «Челси»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» переделали кричалку про Карлоса Тевеса под Гарначо.

Алехандро этим летом перешел из «МЮ» в лондонский клуб. За него заплатили 40 млн фунтов.

Во время матча 5-го тура АПЛ между этими командами болельщики манкунианцев начали скандировать: «Что это за аргентинский мудак? Кто эта жадная до денег шлюха? Это Гарначо – у него нет мозгов и больше не будет трофеев!»

Аналогичная кричалка использовалась фанатами «МЮ » после того, как аргентинец Карлос Тевес перешел в «Манчестер Сити» в 2009 году.