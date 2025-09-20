«Хоффенхайм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Бавария» сыграет с «Хоффенхаймом» на выезде в 4-м туре Бундеслиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Игра пройдет на стадионе «ПреЗеро-Арена» в Зинсхайме.

В прямом эфире ее можно будет посмотреть в Okko.

