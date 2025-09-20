«Ахмат» не проигрывает в РПЛ при Черчесове – 3 победы, 3 ничьих. До его назначения было 3 поражения подряд
«Ахмат» не проигрывает в Мир РПЛ при Станиславе Черчесове.
Сегодня команда из Грозного победила «Пари НН» в 9-м туре чемпионата России со счетом 2:1.
Под руководством 62-летнего специалиста «Ахмат» провел 6 матчей в рамках лиги, одержав три победы и трижды сыграв вничью.
До этого команда потерпела три поражения подряд при Александре Сторожуке.
27 сентября «Ахмат» примет «Акрон».
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?4486 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости