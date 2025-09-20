«Ахмат» не проигрывает в РПЛ при Черчесове – 3 победы, 3 ничьих. До его назначения было 3 поражения подряд

«Ахмат» не проигрывает в Мир РПЛ при Станиславе Черчесове.

Сегодня команда из Грозного победила «Пари НН» в 9-м туре чемпионата России со счетом 2:1.

Под руководством 62-летнего специалиста «Ахмат» провел 6 матчей в рамках лиги, одержав три победы и трижды сыграв вничью.

До этого команда потерпела три поражения подряд при Александре Сторожуке.

27 сентября «Ахмат» примет «Акрон».