Каземиро удален в игре с «Челси» за 2 желтые. Хавбек – первый игрок «МЮ» в истории с голом и красной в первом тайме в АПЛ
Полузащитник «МЮ» Каземиро удален в первом тайме матча с «Челси».
«Манчестер Юнайтед» принимает «Челси» в 5-м туре АПЛ (2:0, перерыв). У гостей на 5-й минуте былудален голкипер Роберт Санчес.
Каземиро на 18-й получил желтую карточку за срыв контратаки. В добавленное время первого тайма 33-летний бразильский опорник двумя руками притормозил и повалил Андрея Сантоса, за что получил вторую желтую от судьи Питера Бэнкса.
Отметим, что на 37-й минуте бывший хавбек «Реала» забил второй гол своей команды.
Как сообщает Opta, Каземиро – первый игрок в истории «МЮ» с голом и удалением в первом тайме в АПЛ. В лиге в последний раз такое случалось с форвардом «Тоттенхэма» Эммануэлем Адебайором в 2012 году в матче с «Арсеналом».
Изображение: кадр из трансляции
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости