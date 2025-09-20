Каземиро удален в игре с «Челси» за 2 желтые. Хавбек – первый игрок «МЮ» в истории с голом и красной в первом тайме в АПЛ

Полузащитник «МЮ» Каземиро удален в первом тайме матча с «Челси».

«Манчестер Юнайтед » принимает «Челси » в 5-м туре АПЛ (2:0, перерыв). У гостей на 5-й минуте былудален голкипер Роберт Санчес.

Каземиро на 18-й получил желтую карточку за срыв контратаки. В добавленное время первого тайма 33-летний бразильский опорник двумя руками притормозил и повалил Андрея Сантоса , за что получил вторую желтую от судьи Питера Бэнкса.

Отметим, что на 37-й минуте бывший хавбек «Реала» забил второй гол своей команды.

Как сообщает Opta, Каземиро – первый игрок в истории «МЮ» с голом и удалением в первом тайме в АПЛ. В лиге в последний раз такое случалось с форвардом «Тоттенхэма» Эммануэлем Адебайором в 2012 году в матче с «Арсеналом».

Изображение: кадр из трансляции

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.