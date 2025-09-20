41

ISU принес извинения за видео с отрывком проката Гуменника под украинскую музыку

ISU извинился за публикацию ролика с прокатом Гуменника под украинскую песню.

Российский фигурист Петр Гуменник во время олимпийского отборочного турнира в Пекине выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер». Петр лидирует после короткой программы, набрав 93,80 балла.

Изначально Международный союз конькобежцев (ISU) выложил в соцсети рилс с отрывком короткой программы Гуменника, добавив композицию группы KAZKA «Плакала» на украинском языке. Вскоре это видео было удалено.

Затем ISU перезалил ролик с выступлением фигуриста, добавив музыку из его программы «Парфюмер».

«ISU приносит извинения за неподходящий выбор музыки в недавнем посте в социальных сетях, посвященном выступлению фигуриста Петра Гуменника. Публикация была удалена, и мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы подобное не повторилось», – заявили в пресс‑службе ISU.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
