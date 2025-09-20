«У судьишки спросите». Баринов про «пару слов» о матче «Локо» с «Динамо» Махачкала
Дмитрий Баринов назвал судьишкой арбирра матча «Динамо» Махачкала – «Локомотив».
«Локомотив» на выезде упустил победу над «Динамо» Махачкала (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ.
На 91-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота москвичей за нарушение Алексея Батракова, однако проверка ВАР показала, что фол был вне границ штрафной. На 95-й минуте хозяева сравняли счет после удара со штрафного и добивания.
– Дмитрий, можно пару слов?
– У судьишки спросите, – заявил капитан и полузащитник «Локомотива» Баринов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
