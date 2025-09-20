Лидер «Ф-1» Пиастри разбил болид, квалификацию в Баку в 6-й раз прервали красными флагами
Лидер чемпионата Пиастри вызвал шестые красные флаги в Азербайджане.
Оскар Пиастри попал в серьезную аварию в квалификации к Гран-при Азербайджана.
Гонщик «Макларена» и лидер сезона врезался в барьеры в третьем сегменте. Инцидент произошел в третьем повороте.
Сессию в шестой раз прервали красными флагами.
Леклер разбил болид, квалификацию в Баку в 5-й раз прервали красными флагами
