Лидер «Ф-1» Пиастри разбил болид, квалификацию в Баку в 6-й раз прервали красными флагами

Лидер чемпионата Пиастри вызвал шестые красные флаги в Азербайджане.

Оскар Пиастри попал в серьезную аварию в квалификации к Гран-при Азербайджана .

Гонщик «Макларена» и лидер сезона врезался в барьеры в третьем сегменте. Инцидент произошел в третьем повороте.

Сессию в шестой раз прервали красными флагами.

