ЭСК поддержала 3 решения арбитра Егорова в матче «Спартака» и «Динамо» – в том числе засчитать гол в ворота красно-белых

ЭСК поддержала три решения арбитра Егора Егорова в матче «Динамо» – «Спартак».

«Спартак » просил проверить неназначение пенальти в ворота «Динамо » на 17-й минуте. ЭСК единогласно признала решение судьи правильным.

«Контакт между игроком обороняющейся команды «Динамо» Рубенсом и атакующим игроком «Спартака» Кристофером Ву не является нарушением правил. Столкновение футболистов при выборе позиции было игровым и не является наказуемым. контакт между Рубенсом и Кристофером Ву был игровым», – говорится в сообщении ЭСК.

«Спартак» оспаривал засчитанный гол «Динамо» в добавленное к первому тайму время. Комиссия поддержала арбитра.

«Игрок обороняющейся команды «Динамо» легко касается рукой тела атакующего игрока «Спартака» Маркиньоса, не влияя на способность нападающего продолжать свое движение или действие. В свою очередь, игрок «Спартака» преувеличивает последствия этого контакта, падая на газон с целью заработать штрафной удар. Судья правильно продолжил игру и засчитал гол «Динамо», – говорится в сообщении.

«Спартак» обратил внимание на еще один момент в штрафной «Динамо» на 46-й минуте. ЭСК вновь единогласно признала правоту судьи: минимальное воздействие защитника на Ливая Гарсию не мешало форварду пробить по воротам.