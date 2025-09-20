У Кейна 16 (13+3) очков в 7 матчах сезона за «Баварию». Форвард сделал хет-трик в игре с «Хоффенхаймом»
Харри Кейн совершил 16 результативных действий в этом сезоне.
Сегодня нападающий «Баварии» сделал хет-трик в игре с «Хоффенхаймом» в 4-м туре Бундеслиги (3:0, второй тайм). Первый гол он забил с игры, а второй и третий – с пенальти.
Теперь на счету английского футболиста 13 забитых мячей и 3 результативных паса в 7 матчах текущего сезона за мюнхенский клуб.
