  • У Кейна 16 (13+3) очков в 7 матчах сезона за «Баварию». Форвард сделал хет-трик в игре с «Хоффенхаймом»
У Кейна 16 (13+3) очков в 7 матчах сезона за «Баварию». Форвард сделал хет-трик в игре с «Хоффенхаймом»

Харри Кейн совершил 16 результативных действий в этом сезоне.

Сегодня нападающий «Баварии» сделал хет-трик в игре с «Хоффенхаймом» в 4-м туре Бундеслиги (3:0, второй тайм). Первый гол он забил с игры, а второй и третий – с пенальти. 

Теперь на счету английского футболиста 13 забитых мячей и 3 результативных паса в 7 матчах текущего сезона за мюнхенский клуб. 

Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
