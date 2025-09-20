  • Спортс
  • Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «МЮ» примет «Челси», «Арсенал» и «Ман Сити» сыграют в воскресенье
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «МЮ» примет «Челси», «Арсенал» и «Ман Сити» сыграют в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 5-го тура.

В субботу «Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют в дерби, «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Брайтоном», «Манчестер Юнайтед» примет «Челси». 

В воскресенье «Борнмут» примет «Ньюкасл», а завершится тур матчем «Арсенал» – «Манчестер Сити». 

Чемпионат Англии

5-й тур

Премьер-лига. 5 тур
20 сентября 11:30, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
Эвертон
Премьер-лига. 5 тур
20 сентября 14:00, Молинью
Вулверхэмптон
Не начался
Лидс
Премьер-лига. 5 тур
21 сентября 13:00, Дин Корт
Борнмут
Не начался
Ньюкасл

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?2984 голоса
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
