Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «МЮ» примет «Челси», «Арсенал» и «Ман Сити» сыграют в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 5-го тура.
В субботу «Ливерпуль» и «Эвертон» сыграют в дерби, «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Брайтоном», «Манчестер Юнайтед» примет «Челси».
В воскресенье «Борнмут» примет «Ньюкасл», а завершится тур матчем «Арсенал» – «Манчестер Сити».
5-й тур
20 сентября 11:30, Энфилд
20 сентября 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
20 сентября 14:00, Турф Муур
20 сентября 14:00, Молинью
20 сентября 14:00, Стадион Лондон
20 сентября 16:30, Олд Траффорд
20 сентября 19:00, Крэйвен Коттэдж
21 сентября 13:00, Стэдиум оф Лайт
21 сентября 13:00, Дин Корт
21 сентября 15:30, Эмирейтс
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
