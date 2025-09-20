Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «МЮ» примет «Челси», «Арсенал» и «Ман Сити» сыграют в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 5-го тура.

В субботу «Ливерпуль » и «Эвертон » сыграют в дерби, «Тоттенхэм » проведет гостевой матч с «Брайтоном », «Манчестер Юнайтед » примет «Челси».

В воскресенье «Борнмут» примет «Ньюкасл», а завершится тур матчем «Арсенал» – «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

