Бакаев забил на 54-й и был удален на 65-й в матче с «Махачкалой» – дважды ударил локтем соперников. У хавбека 2+4 в 9 матчах РПЛ – в «Локо» больше только у Батракова

Зелимхан Бакаев набрал 6 очков в 9 матчах Мир РПЛ и удалился за грубость.

29-летний полузащитник на 54-й минуте открыл счет в матче 9-го тура против «Динамо » Махачкала (1:0, второй тайм).

Теперь на счету Зелимхана два гола и четыре результативные передачи. Больше очков по системе «гол+пас» в Локо » набрал только Алексей Батраков – 10 (8+2).

Отметим, что на вскоре Бакава был удален. На 24-й минуте он получил первую желтую карточку – за то, что выставил локоть в направлении Темиркана Сундукова. На 65-й судья Василий Казарцев показал вторую желтую игроку гостей – он снова ударил соперника локтем, в этот раз – Джемала Табидзе.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

