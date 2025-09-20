Роналдиньо вручит «Золотой мяч» победителю на церемонии в понедельник
Роналдиньо вручит «Золотой мяч» лучшему игроку года.
Церемония награждения состоится в Париже в понедельник, 22 сентября. На ней будет объявлено имя лучшего футболиста года.
По информации журналиста COPE Дани Хиля, главную награду вечера победителю голосования вручит бывший футболист «Барселоны», «ПСЖ» и сборной Бразилии.
Сам Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча» в 2005 году.
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Tiempo de Juego
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости