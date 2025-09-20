Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо» за фол Батракова, ВАР определил, что нарушение было вне штрафной. «Махачкала» забила после стандарта на 95-й – Митрюшкин отбил перед собой

«Локомотив» пропустил гол после штрафного, назначенного вместо пенальти.

Команда тренера Михаила Галактионова на выезде сыграла вничью с «Динамо » Махачкала (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ .

На 91-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо ». Егор Погостнов боролся с Хаземом Мастури в воздухе в момент подачи, мяч отскочил к границе штрафной, где Алексей Батраков со спины подтолкнул Мохаммада Хоссейннежада .

Проверка по протоколу ВАР показала, что полузащитник москвичей нарушал правила вне границ штрафной, поэтому вместо пенальти судья назначил штрафной у самой линии.

На 95-й минуте Мастури сильно пробил низом со стандарта, вратарь Антон Митрюшкин отбил мяч перед собой. Ангольский нападающий Миро первым успел на добивание и с пяти метров отправил мяч в сетку, забив в дебютной игре в чемпионате России.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.