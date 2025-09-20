  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо» за фол Батракова, ВАР определил, что нарушение было вне штрафной. «Махачкала» забила после стандарта на 95-й – Митрюшкин отбил перед собой
62

Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо» за фол Батракова, ВАР определил, что нарушение было вне штрафной. «Махачкала» забила после стандарта на 95-й – Митрюшкин отбил перед собой

«Локомотив» пропустил гол после штрафного, назначенного вместо пенальти.

Команда тренера Михаила Галактионова на выезде сыграла вничью с «Динамо» Махачкала (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

На 91-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо». Егор Погостнов боролся с Хаземом Мастури в воздухе в момент подачи, мяч отскочил к границе штрафной, где Алексей Батраков со спины подтолкнул Мохаммада Хоссейннежада.

Проверка по протоколу ВАР показала, что полузащитник москвичей нарушал правила вне границ штрафной, поэтому вместо пенальти судья назначил штрафной у самой линии.

На 95-й минуте Мастури сильно пробил низом со стандарта, вратарь Антон Митрюшкин отбил мяч перед собой. Ангольский нападающий Миро первым успел на добивание и с пяти метров отправил мяч в сетку, забив в дебютной игре в чемпионате России.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Махачкала
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Батраков
logoсудьи
logoМохаммад Хоссейннежад
logoВасилий Казарцев
logoХазем Мастури
logoАнтон Митрюшкин
logoЕгор Погостнов
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» 5 раз подряд сыграл вничью в Мир РПЛ. Побед нет больше месяца, последняя – над «Спартаком»
89сегодня, 18:31
«Локомотив» не проигрывает 10 матчей – с июля. В Мир РПЛ поражений нет
12сегодня, 18:28
«Локомотив» упустил победу над «Динамо» Махачкала – 1:1. Бакаев забил и был удален, Миро сравнял на 95-й
68сегодня, 18:28
Чемпионат России. «Локомотив» поделил очки с «Динамо» Махачкала, «Пари НН» уступил «Ахмату», «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
423сегодня, 18:28
Бакаев забил на 54-й и был удален на 65-й в матче с «Махачкалой» – дважды ударил локтем соперников. У хавбека 2+4 в 9 матчах РПЛ – в «Локо» больше только у Батракова
13сегодня, 17:59Фото
Главные новости
Галактионов про 1:1 с «Махачкалой»: «Локомотив» потерял два очка. У соперника не было острых моментов – за исключением той фантазии, которую увидел главный арбитр»
34 минуты назад
Роналду забил 944-й и 945-й голы в карьере – дубль «Аль-Рияду»
306 минут назад
Мареска об 1:2 с «МЮ»: «Нельзя удаляться на «Олд Траффорд» через три минуты после начала матча. После красной Каземиро «Челси» был намного лучше»
68 минут назад
Аморим про 2:1 с «Челси»: «Красная Санчесу помогла «МЮ» доминировать, хотя мы и так диктовали ход матча. Но мы пытались создать себе проблемы – нельзя играть как Каземиро»
2218 минут назад
Джикия забил за «Антальяспор» в двух матчах подряд
729 минут назад
У Шешко 0 голов и ассистов в 6 матчах за «МЮ». Форвард куплен за 85 млн евро у «Лейпцига»
4733 минуты назад
Моуринью разгромно выиграл первый матч после возвращения в «Бенфику» – 3:0 с АВС
1241 минуту назад
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? Узнайте в «Кубке огня»
43 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Эспаньол», «Валенсия» против «Атлетика», «Жирона» крупно проиграла «Леванте»
7943 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном», «Фулхэм» против «Брентфорда»
87243 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Неймар поздравил киберспортивный клуб Furia по CS с проходом в первый финал крупного турнира за 5 лет
8 минут назадКиберспорт
«Удинезе» – «Милан». 0:1 – Пулишич забил. Онлайн-трансляция
514 минут назадLive
Бруну о 100-м голе за «МЮ» в матче с «Челси»: «Для меня важно достичь этой отметки в таком огромном клубе. Мы добились желаемого результата»
322 минуты назад
«Спартак» Кострома возглавил таблицу Первой лиги после 11 туров. В мае клуб играл во Второй лиге
828 минут назад
Защитник костромского «Спартака» Жилмостных сделал дубль против «Чайки». Он второй бомбардир Первой лиги с шестью мячами
136 минут назадВидео
Чемпионат Франции. «Лилль» против «Ланса», «Нант» и «Ренн» сыграли 2:2, «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
738 минут назадLive
«Локомотив» упустил победу над «Динамо» Махачкала – 1:1. Бакаев забил и был удален, Миро сравнял на 95-й
68сегодня, 18:28
Прохор Шаляпин посетил матч ЦСКА: «Ходили благословить клуб. Книги для атлетов? Для развития мозга хорошая идея, но я ни одной от сих до сих не прочитал»
20сегодня, 18:20
«Вест Хэм» близок к увольнению Поттера после 5 поражений в 6 матчах сезона
11сегодня, 18:11
«Ювентус» дважды сыграл вничью после 3 побед подряд на старте сезона
5сегодня, 18:09