Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо» за фол Батракова, ВАР определил, что нарушение было вне штрафной. «Махачкала» забила после стандарта на 95-й – Митрюшкин отбил перед собой
Команда тренера Михаила Галактионова на выезде сыграла вничью с «Динамо» Махачкала (1:1) в 9-м туре Мир РПЛ.
На 91-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо». Егор Погостнов боролся с Хаземом Мастури в воздухе в момент подачи, мяч отскочил к границе штрафной, где Алексей Батраков со спины подтолкнул Мохаммада Хоссейннежада.
Проверка по протоколу ВАР показала, что полузащитник москвичей нарушал правила вне границ штрафной, поэтому вместо пенальти судья назначил штрафной у самой линии.
На 95-й минуте Мастури сильно пробил низом со стандарта, вратарь Антон Митрюшкин отбил мяч перед собой. Ангольский нападающий Миро первым успел на добивание и с пяти метров отправил мяч в сетку, забив в дебютной игре в чемпионате России.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.