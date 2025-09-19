2

Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс, Сафонова выступят с произвольными программами

Аделия Петросян выступит с произвольной программой на олимпийском отборе.

Олимпийский квалификационный турнир

Пекин, Китай

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12:15 по московскому времени (20 сентября), прямая трансляцияOkko, ютуб-канал ISU.

Четвертая разминка

16. Андреа Монтесинос Канту (Мексика)

17. Йозефин Тальегард (Швеция)

18. Кристина Лисовская (Эстония)

19. Виктория Сафонова (Беларусь)

20. Миа Риса Гомес (Норвегия)

Пятая разминка

21. Стефания Яковлева (Кипр)

22. Чжан Жуйян (Китай)

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Анастасия Губанова (Грузия)

25. Аделия Петросян (Россия) – 16:28

Полный старт-лист – здесь.

После короткой программы

1. Аделия Петросян (Россия) – 68,72

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,08

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 66,92

4. Чжан Жуйян (Китай) – 62,68

5. Стефания Яковлева (Кипр) – 59,37

6. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 59,30

7. Виктория Сафонова (Беларусь) – 57,71

8. Кристина Лисовская (Эстония) – 57,36

9. Йозефин Тальегард (Швеция) – 54,19

10. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 53,59

Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoАделия Петросян
олимпийская квалификация
женское катание
результаты
logoсборная Чехии
сборная Австралии
Наргиз Сулейманова
logoсборная Бельгии
сборная Нидерландов
сборная Беларуси
Стефания Яковлева
logoсборная Швеции
сборная Аргентины
Анастасия Губанова
Юлия Ловренчич
Йозефин Тальегард
сборная Словакии
сборная Словении
Анастасия Грачева
сборная Филиппин
Кристина Лисовская (Шкулета-Громова)
Миа Риса Гомес
сборная ЮАР
сборная Малайзии
Антонина Дубинина
logoВиктория Сафонова
сборная Молдовы
logoЛуна Хендрикс
сборная Норвегии
сборная Сербии
сборная Кипра
Ванеса Шелмекова
logoсборная Эстонии
logoсборная Китая
сборная Азербайджана
сборная Мексики
сборная Новой Зеландии
сборная Грузии
сборная Гонконга
Чжан Жуйян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Грузинка Чигогидзе оценила Петросян в короткой программе на олимпийском отборе ниже, чем остальные судьи
1640 минут назад
Аделия Петросян – лидер олимпийского отбора. Но есть проблема
51сегодня, 15:33
Татьяна Тарасова: «Думаю, Петросян будет первая и после произвольной программы»
19сегодня, 14:52
Главные новости
Россияне не смогут участвовать в параде спортсменов на открытии Олимпиады-2026
25 минут назад
Медведева о ринопластике: «Мой нос мне никогда не нравился. Теперь наслаждаюсь своей внешностью»
1336 минут назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Гуменник, Ким Хен Гем, Пито, Виртанен, Каррильо и Власенко покажут короткие программы
1137 минут назад
Грузинка Чигогидзе оценила Петросян в короткой программе на олимпийском отборе ниже, чем остальные судьи
1640 минут назад
Михаил Дегтярев: «Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе»
51сегодня, 15:53
Ковентри о критериях допуска россиян на Олимпиаду-2026: «Мы довольны тем, как это работало в Париже. Решили, что все останется по‑прежнему»
43сегодня, 15:25
МОК объявил критерии участия россиян в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе – те же, что и в 2024 году. В комиссию по допуску вошли Газоль, Хевертц и Ватанабе
46сегодня, 15:03
Татьяна Тарасова: «Думаю, Петросян будет первая и после произвольной программы»
19сегодня, 14:52
Губанова о Петросян на отборе к Олимпиаде: «Рада, что Аделия здесь! Она хорошо откатала»
37сегодня, 14:42
Артур Гачинский: «Я бы не сказал, что судьи придержали Петросян. Она получила оценку, которую ставят лидерам мирового фигурного катания»
7сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева о хейте: «Относитесь бережнее к ментальному здоровью спортсменов. 150 раз подумайте, какой осадок может ваш комментарий может оставить»
21 минуту назад
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2сегодня, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5сегодня, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5сегодня, 12:52
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
сегодня, 11:03
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45