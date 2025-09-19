Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс, Сафонова выступят с произвольными программами
Олимпийский квалификационный турнир
Пекин, Китай
Женщины
Произвольная программа
Начало – 12:15 по московскому времени (20 сентября), прямая трансляция – Okko, ютуб-канал ISU.
Четвертая разминка
16. Андреа Монтесинос Канту (Мексика)
17. Йозефин Тальегард (Швеция)
18. Кристина Лисовская (Эстония)
19. Виктория Сафонова (Беларусь)
20. Миа Риса Гомес (Норвегия)
Пятая разминка
21. Стефания Яковлева (Кипр)
22. Чжан Жуйян (Китай)
23. Луна Хендрикс (Бельгия)
24. Анастасия Губанова (Грузия)
25. Аделия Петросян (Россия) – 16:28
Полный старт-лист – здесь.
После короткой программы
1. Аделия Петросян (Россия) – 68,72
2. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,08
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 66,92
4. Чжан Жуйян (Китай) – 62,68
5. Стефания Яковлева (Кипр) – 59,37
6. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 59,30
7. Виктория Сафонова (Беларусь) – 57,71
8. Кристина Лисовская (Эстония) – 57,36
9. Йозефин Тальегард (Швеция) – 54,19
10. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 53,59
Расписание олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Там выступят Петросян и Гуменник