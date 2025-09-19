Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали в ходьбе на 20 км, толкании ядра, метании копья, семиборье и 5000 м у женщин, 800 м – у мужчин
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025
Токио, Япония
Спортивная ходьба, 20 км, женщины
1:30
Фавориты: Ян Цзяюй (Китай), Мария Перес (Испания), Нанако Фудзии (Япония), Антонелла Пальмизано (Италия), Кимберли Гарсия Леон (Перу), Аленья Гонсалес (Мексика).
Спортивная ходьба, 20 км, мужчины
3:50
Фавориты: Тосикадзу Яманиси, Сатоси Маруо, Кенто Йосикава (все – Япония), Кайо Бонфим (Бразилия), Ван Чжаочжао (Китай), Персеус Карлстрем (Швеция).
Толкание ядра, женщины
13:54
Фавориты: Чейз Джексон (США), Йемиси Огунлейе (Германия), Гун Лицзяо (Китай), Джессика Схилдер (Нидерланды), Сара Миттон (Канада).
Метание копья, женщины
15:05
Фавориты: Виктория Хадсон (Австрия), Адриана Вилагош (Сербия), Маккензи Литтл (Австралия), Элина Дженго (Греция), Йо-Ане дю Плесси (ЮАР).
Семиборье, женщины
15:11
Фавориты: Анна Холл (США), Нафиссату Тиам (Бельгия), Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания).
5000 м, женщины
15:29
Фавориты: Беатрис Чебет, Агнес Джебет Нгетич, Фейт Кипьегон (все – Кения), Гудаф Цегай, Медина Эйса (обе – Эфиопия), Надя Батоклетти (Италия).
800 м, мужчины
16:22
Фавориты: Эммануэль Ваньоньи (Кения), Марко Ароп (Канада), Джамель Седжати (Алжир), Мохамед Аттауи (Испания), Макс Берджин (Великобритания), Чеписо Масалела (Ботсвана).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».