  • Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали в ходьбе на 20 км, толкании ядра, метании копья, семиборье и 5000 м у женщин, 800 м – у мужчин
20 сентября на ЧМ по легкой атлетике в Токио разыграют 7 комплектов медалей.

Токио, Япония

Спортивная ходьба, 20 км, женщины

1:30

Фавориты: Ян Цзяюй (Китай), Мария Перес (Испания), Нанако Фудзии (Япония), Антонелла Пальмизано (Италия), Кимберли Гарсия Леон (Перу), Аленья Гонсалес (Мексика).

Спортивная ходьба, 20 км, мужчины

3:50

Фавориты: Тосикадзу Яманиси, Сатоси Маруо, Кенто Йосикава (все – Япония), Кайо Бонфим (Бразилия), Ван Чжаочжао (Китай), Персеус Карлстрем (Швеция).

Толкание ядра, женщины

13:54

Фавориты: Чейз Джексон (США), Йемиси Огунлейе (Германия), Гун Лицзяо (Китай), Джессика Схилдер (Нидерланды), Сара Миттон (Канада).

Метание копья, женщины

15:05

Фавориты: Виктория Хадсон (Австрия), Адриана Вилагош (Сербия), Маккензи Литтл (Австралия), Элина Дженго (Греция), Йо-Ане дю Плесси (ЮАР). 

Семиборье, женщины

15:11

Фавориты: Анна Холл (США), Нафиссату Тиам (Бельгия), Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания).

5000 м, женщины

15:29

Фавориты: Беатрис Чебет, Агнес Джебет Нгетич, Фейт Кипьегон (все – Кения), Гудаф Цегай, Медина Эйса (обе – Эфиопия), Надя Батоклетти (Италия).

800 м, мужчины

16:22

Фавориты: Эммануэль Ваньоньи (Кения), Марко Ароп (Канада), Джамель Седжати (Алжир), Мохамед Аттауи (Испания), Макс Берджин (Великобритания), Чеписо Масалела (Ботсвана).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио

