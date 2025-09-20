«Знаю, что мы не друзья с некоторыми людьми здесь, но я не говорил ничего плохого». Украинский фигурист Марсак заявил, что у него украли игрушки из раздевалки

Кирилл Марсак заявил, что у него украли игрушки на олимпийском отборе.

Турнир проходит в Пекине. После короткой программы украинец Марсак занимает 6-е место, лидирует россиянин Петр Гуменник, выступающий в нейтральном статусе.

«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками. Украли все игрушки, которые мне выбросили на лед. Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов.

Я знаю, что мы не друзья с некоторыми людьми, присутствующими здесь. Но я никогда не говорил ничего плохого о ком-то лично.

Это совершенно неуважительно. Такое поведение недопустимо для спортсменов, выступающих на международной арене. Спасибо за внимание», – написал украинский фигурист в соцсети.