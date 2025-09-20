«Знаю, что мы не друзья с некоторыми людьми здесь, но я не говорил ничего плохого». Украинский фигурист Марсак заявил, что у него украли игрушки из раздевалки
Кирилл Марсак заявил, что у него украли игрушки на олимпийском отборе.
Турнир проходит в Пекине. После короткой программы украинец Марсак занимает 6-е место, лидирует россиянин Петр Гуменник, выступающий в нейтральном статусе.
«Сегодня кто-то порвал мой пакет с игрушками. Украли все игрушки, которые мне выбросили на лед. Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов.
Я знаю, что мы не друзья с некоторыми людьми, присутствующими здесь. Но я никогда не говорил ничего плохого о ком-то лично.
Это совершенно неуважительно. Такое поведение недопустимо для спортсменов, выступающих на международной арене. Спасибо за внимание», – написал украинский фигурист в соцсети.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Марсака
