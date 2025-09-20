«Мнение Вероники Степановой – это не мнение всего сообщества российских лыж». Сергей Волков стал гостем подкаста с иностранными спортсменами

Лыжник Сергей Волков высказался о Веронике Степановой на подкасте с иностранцами.

Россиянин Волков стал гостем подкаста Skirious Problems , который ведут австриец Мика Фермойлен и британец Джеймс Клунье, выступающие на Кубке мира. В беседе с ними Волков рассказал о лыжных гонках в России и, в частности, о лидерах.

– Думаю, Вероника Степанова [после 2022 года] проводила свой лучший сезон. В некоторых гонках она старалась опередить Наталью (Терентьеву) и была очень мотивирована после Олимпийских игр, после золота в эстафете. Она хорошо тренировалась, подготовилась, побеждала в гонках, стала главным соперником для Натальи.

– Еще она (Степанова) здорово потрудилась над тем, чтобы ее больше никогда не приветствовали на Западе.

– Я понимаю, о чем ты говоришь. Но все должны понимать, что ее мнение – это только ее мнение. Это не мнение всего сообщества российских лыжных гонок. И это очевидная вещь, которую вам нужно знать.

– Это досадно. Ведь, на мой взгляд, единственное, о чем мы слышим в медиа, – это разборки между ней и норвежцами. Единственное, что мы слышим от российских спортсменов. Конечно, мы осознаем, что это не позиция их всех, но в западных СМИ мы слышим только ее. Я думаю, что это формирует плохой образ для остальных лыжников из России. С нашей стороны так. И это, вероятно, не помогает вашей команде.

– Да, и вам стоит понимать, что большинство наших лыжников довольно дипломатичны. И единственное, чего все хотят, – это вновь соревноваться с сильнейшими спортсменами, развивать лыжные гонки во всем мире.

Потому что, на мой взгляд, сейчас есть очевидные проблемы. Мировым лыжным гонкам нужно найти решение, как развиваться в будущем. Я считаю, что наступила стагнация и смотреть лыжные гонки уже не так интересно, как несколько лет назад. И для меня причина не только в отстранении российских лыжников. Причины гораздо глубже. <...>

– Российские лыжники вели подготовку с расчетом, что смогут выступить в Руке [на первом этапе Кубка мира]. Это так?

– Соревноваться в Руке было основным планом сборной. План Б – начать сезон в Кировске, в Мурманской области. Это недалеко от Норвегии, Финляндии, скандинавских стран. Главная цель, к которой все готовятся, – это Олимпиада. Все пытаются мыслить позитивно и верить. Потому что когда у тебя есть цель, конечно, проще тренироваться и прогрессировать.

Еще скажу, что в октябре у нас будет сбор в Альпах – будь то подготовка к Кубку мира или Кубку России. Но главная цель – Олимпиада. И все мы надеемся, что скоро все закончится, а спорт станет таким же, как был прежде. Пытаемся жить и тренироваться с этими мыслями. Да, план был выступать уже в Руке, но [до ноября] остается все меньше времени, чтобы что-то произошло.

– Что должно случиться, чтобы вы могли выступать в Руке?

– Это очевидно, – ответил Волков.

По итогам прошлого сезона Волков занял 9-е место в рейтинге Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).