  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Мнение Вероники Степановой – это не мнение всего сообщества российских лыж». Сергей Волков стал гостем подкаста с иностранными спортсменами
8

«Мнение Вероники Степановой – это не мнение всего сообщества российских лыж». Сергей Волков стал гостем подкаста с иностранными спортсменами

Лыжник Сергей Волков высказался о Веронике Степановой на подкасте с иностранцами.

Россиянин Волков стал гостем подкаста Skirious Problems, который ведут австриец Мика Фермойлен и британец Джеймс Клунье, выступающие на Кубке мира. В беседе с ними Волков рассказал о лыжных гонках в России и, в частности, о лидерах.

– Думаю, Вероника Степанова [после 2022 года] проводила свой лучший сезон. В некоторых гонках она старалась опередить Наталью (Терентьеву) и была очень мотивирована после Олимпийских игр, после золота в эстафете. Она хорошо тренировалась, подготовилась, побеждала в гонках, стала главным соперником для Натальи.

– Еще она (Степанова) здорово потрудилась над тем, чтобы ее больше никогда не приветствовали на Западе.

– Я понимаю, о чем ты говоришь. Но все должны понимать, что ее мнение – это только ее мнение. Это не мнение всего сообщества российских лыжных гонок. И это очевидная вещь, которую вам нужно знать.

– Это досадно. Ведь, на мой взгляд, единственное, о чем мы слышим в медиа, – это разборки между ней и норвежцами. Единственное, что мы слышим от российских спортсменов. Конечно, мы осознаем, что это не позиция их всех, но в западных СМИ мы слышим только ее. Я думаю, что это формирует плохой образ для остальных лыжников из России. С нашей стороны так. И это, вероятно, не помогает вашей команде.

– Да, и вам стоит понимать, что большинство наших лыжников довольно дипломатичны. И единственное, чего все хотят, – это вновь соревноваться с сильнейшими спортсменами, развивать лыжные гонки во всем мире.

Потому что, на мой взгляд, сейчас есть очевидные проблемы. Мировым лыжным гонкам нужно найти решение, как развиваться в будущем. Я считаю, что наступила стагнация и смотреть лыжные гонки уже не так интересно, как несколько лет назад. И для меня причина не только в отстранении российских лыжников. Причины гораздо глубже. <...>

– Российские лыжники вели подготовку с расчетом, что смогут выступить в Руке [на первом этапе Кубка мира]. Это так?

– Соревноваться в Руке было основным планом сборной. План Б – начать сезон в Кировске, в Мурманской области. Это недалеко от Норвегии, Финляндии, скандинавских стран. Главная цель, к которой все готовятся, – это Олимпиада. Все пытаются мыслить позитивно и верить. Потому что когда у тебя есть цель, конечно, проще тренироваться и прогрессировать.

Еще скажу, что в октябре у нас будет сбор в Альпах – будь то подготовка к Кубку мира или Кубку России. Но главная цель – Олимпиада. И все мы надеемся, что скоро все закончится, а спорт станет таким же, как был прежде. Пытаемся жить и тренироваться с этими мыслями. Да, план был выступать уже в Руке, но [до ноября] остается все меньше времени, чтобы что-то произошло.

– Что должно случиться, чтобы вы могли выступать в Руке?

– Это очевидно, – ответил Волков.

По итогам прошлого сезона Волков занял 9-е место в рейтинге Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России (лыжные гонки)
Джеймс Клунье
logoВероника Степанова
logoсборная Австрии
сборная Великобритании
logoСергей Волков
Мика Фермойлен
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок России
logoКубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Чемпионат России по лыжероллерам. Большунов, Коростелев, Ардашев, Спицов, Семиков, Мальцев пробегут коньковую «разделку» на 15 км
1сегодня, 09:48Live
Чемпионат России по лыжероллерам. Шибекина выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Пеклецова – 2-я, Терентьева – 3-я, Кулешова – 9-я, Сорина – 16-я, Ступак не стартовала
2сегодня, 07:57
Юрий Бородавко: «FIS хочет нас деклассировать, поставить в один ряд с Аргентиной, Бразилией и другими третьими странами в лыжных гонках»
4сегодня, 06:26
МОК о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: «FIS еще может открыть двери»
7вчера, 16:50
«В лучшем случае МОК бросит какие-то крохи». Бородавко о возможных итогах исполкома в Милане
18 сентября, 16:08
Мария Захарова: «Политический слалом превращает МОК в ангажированный инструмент международных интриг»
1218 сентября, 14:59
Большунов выступит на чемпионате России по лыжероллерам
218 сентября, 14:37
Люка Шанава не тренируется из-за стрессового перелома большеберцовой кости
18 сентября, 08:28
Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке
318 сентября, 06:22
Итальянский горнолыжник Францозо скончался от травм после падения на тренировке
17 сентября, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
1вчера, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50