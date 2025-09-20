«Верона» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Ювентус» на выезде встретится с «Вероной» в 4-м туре Серии А.
Игра пройдет на стадионе «Марк Антонио Бентегоди».
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».
Серия А. 4 тур
20 сентября 16:00, Марк Антонио Бентегоди
