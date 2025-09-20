«Динамо» Махачкала – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Локомотив» сыграет с «Динамо» Махачкала в 9-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игра пройдет на стадионе «Анжи-Арена».
В прямом эфире встречу показывает канал «Матч ТВ».
Премьер-лига. 9 тур
20 сентября 16:30, Анжи-Арена
Не начался
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
