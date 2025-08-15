  • Спортс
Роналду подарил Джорджине электромобиль Porsche, часы, сумки Dior и Louis Vuitton и платья по случаю помолвки, потратив свыше 310 000 евро (The Sun)

Криштиану Роналду надарил Джорджине подарков на сумму более 300 тысяч евро.

Джорджина Родригес ранее объявила о помолвке с нападающим «Аль-Насра». Девушка опубликовала фотографию кольца на безымянном пальце левой руки. 

Пара состоит в отношениях с 2016 года. У них двое общих детей. Как стало известно The Sun, кольцо обошлось Роналду в 4,3 млн евро.

По данным источника, помимо кольца, португалец потратил свыше 310 000 евро на подарки Джорджине по случаю помолвки. Среди них электромобиль Porsche Taycan стоимостью 91 000 евро, часы Audemars Piguet стоимостью 61 600 евро, часы Patek Philippe за 48 800 евро, сумки Christian Dior и Louis Vuitton стоимостью почти 8 100 евро и набор различных платьев и топов, на которые было потрачено 21 700 евро.

«Он готовил это уже какое-то время и хотел сделать все по-особенному для своей особенной. Он знает, что Джорджина любит автомобили, особенно электромобили, и подарил ей Porsche, потому что она любит и люксовые машины.

Он также подарил ей много роскошных вещей, например, часы, которые она обожает, и пополнил ее коллекцию новыми моделями. Они оба любят супердорогие часы, и он специально подбирал Patek и Audemars Piguet, чтобы сделать ее счастливой. Он также купил ей много вещей – сумку Dior, красивую одежду для их поездок в Европу, а также очень красивые сумки Louis Vuitton, ведь она любит этот бренд и увлекается их новой коллекцией.

Они оба очень ценят эти люксовые марки, и он хотел сделать все по-особенному после того, как подарил ей многомиллионное кольцо с бриллиантами и сделал предложение, ведь он уже не мог ждать, чтобы попросить ее руки. Он сделал этот момент по-настоящему уникальным и уже работает над подарками и свадьбой, которая, скорее всего, состоится в 2026 году после чемпионата мира.

Они уже планируют это, и свадьба будет грандиозной. Они оба с нетерпением этого ждут – это будет момент, который случается лишь раз в жизни. Криштиану всегда хотел жениться, и он в восторге. Он хочет сделать Джорджину самой счастливой женщиной на свете и самой счастливой матерью для их детей», – сказал источник, близкий к паре. 

