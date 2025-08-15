  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» может заплатить за Самошникова до 450 млн рублей с учетом бонусов («Чемпионат»)
22

«Спартак» может заплатить за Самошникова до 450 млн рублей с учетом бонусов («Чемпионат»)

«Спартак» может заплатить до 5 млн евро за Илью Самошникова.

Красно-белые предложили 350 миллионов рублей (примерно 3,7 млн евро – Спортс’‘) плюс бонусы за защитника «Локомотива», сообщил «Чемпионат».

Вместе с бонусами сумма трансфера дойдет до 450 миллионов рублей (4,8 млн евро).

В дополнительные условия будут включены матчи за «Спартак», первые три места по итогам сезона Мир РПЛ и победа в Фонбет Кубке России.

«Локомотив» примет это предложение.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?13342 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
возможные трансферы
logoИлья Самошников
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» улучшил предложение по Самошникову. Ожидается, что «Локомотив» его примет («СЭ»)
38сегодня, 12:41
Главные новости
Форвард «Лацио» Кастельянос – главная цель «Зенита» в атаку. Но римляне не хотят продавать футболиста (Николо Скира)
33 секунды назад
Артета о борьбе за титул АПЛ: «У «Арсенала» больше всех очков в лиге за три последних сезона. Если копать, копать и копать, то однажды найдешь золото»
1813 минут назад
Гендиректор «Динамо» о лимите: «Это не наше решение, а регулятора. Если ужесточение будет плавным, финансового ущерба это не нанесет. Возможно, какие-то клубы потеряют преимущество»
16 минут назад
Акинфеев про хейт: «Адекватный человек вряд ли приедет домой и первым делом полезет строчить гневные комментарии: «Да ты козел...» Смысл мне реагировать?»
433 минуты назад
«Борнмут» за 25 млн фунтов подпишет 19-летнего Доука из «Ливерпуля». Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
1749 минут назад
На ТВ Станциях Яндекса появился раздел «Спорт» – спортивными трансляциями можно управлять голосом
54 минуты назадСпецпроект
Дмитрий Аленичев: «У «Зенита» не может быть лидерства в популярности, раз велик процент иностранцев. Если бы за клуб играли россияне, число болельщиков увеличилось бы в разы»
47сегодня, 12:51
Баннер «Убийцы с 1939-го» вывесили фанаты израильского «Маккаби» во время матча с «Ракувом». Президент Польши их осудил: «Это оскорбляет память жертв Второй мировой войны, включая евреев»
44сегодня, 12:48
«Спартак» улучшил предложение по Самошникову. Ожидается, что «Локомотив» его примет («СЭ»)
38сегодня, 12:41
Карпин о футболистах РПЛ: «Не то что три задания разных дать в игре – там два не дашь, компьютер зависает. Поэтому у Гвардиолы сложно что-то почерпнуть, чтобы я мог это применить»
57сегодня, 12:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
911 минут назад
Аморим о Шешко: «Бен долгое время будет нападающим «МЮ», поэтому мы заплатили так много денег. Он может войти в историю клуба»
631 минуту назад
Топ-10 интриг АПЛ-2025/26 – в новом выпуске от Мяч Production! Кто удивит, а кто – провалится?
36 минут назад
Захарян включен в заявку «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
346 минут назад
Агбонлахор считает, что капитаном «Арсенала» должен быть Райс, а не Эдегор: «Мартин не показывал должного уровня в прошлом сезоне. У Деклана есть нужные качества, он поведет команду»
6сегодня, 12:51
Мохамед Салах: «Снизьте мою цену в Фэнтези! Чтобы все могли взять меня в свои команды»
9сегодня, 12:40
«Акрон» отдал вратаря Волкова в аренду «Родине». Он рекордсмен клуба по количеству матчей
сегодня, 12:31
Мареска о травме Колуилла: «Челси» нужен новый центральный защитник. У нас фантастический состав, но клуб знает, что я думаю»
11сегодня, 12:16
Кубок Германии. «Байер» сыграет с «Зонненхоф-Гроссаспахом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайсс Эссеном» в понедельник
3сегодня, 12:05
Кубок Италии. «Сассуоло» сыграет с «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
сегодня, 10:54