«Спартак» может заплатить за Самошникова до 450 млн рублей с учетом бонусов («Чемпионат»)
«Спартак» может заплатить до 5 млн евро за Илью Самошникова.
Красно-белые предложили 350 миллионов рублей (примерно 3,7 млн евро – Спортс’‘) плюс бонусы за защитника «Локомотива», сообщил «Чемпионат».
Вместе с бонусами сумма трансфера дойдет до 450 миллионов рублей (4,8 млн евро).
В дополнительные условия будут включены матчи за «Спартак», первые три места по итогам сезона Мир РПЛ и победа в Фонбет Кубке России.
«Локомотив» примет это предложение.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?13342 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости