«Спартак» может заплатить за Самошникова до 450 млн рублей с учетом бонусов («Чемпионат»)

«Спартак» может заплатить до 5 млн евро за Илью Самошникова.

Красно-белые предложили 350 миллионов рублей (примерно 3,7 млн евро – Спортс’‘) плюс бонусы за защитника «Локомотива », сообщил «Чемпионат».

Вместе с бонусами сумма трансфера дойдет до 450 миллионов рублей (4,8 млн евро).

В дополнительные условия будут включены матчи за «Спартак », первые три места по итогам сезона Мир РПЛ и победа в Фонбет Кубке России.

«Локомотив» примет это предложение.