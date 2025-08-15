Медведев перед «Спартаком»: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно»
Ранее появилась информация, что «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча.
Команды сыграют в Москве в рамках пятого тура Мир РПЛ.
– Что вам известно о ситуации с футболками перед завтрашним матчем?
– Предматчевыми церемониями занимается РПЛ. К ним и обращайтесь.
– Что вы думаете о ситуации?
– Разворот двух футболок принимающей команды без разворота футболки гостевой команды на ее стороне не соответствует международной практике и выглядит странно, как если бы на поле играли две спартаковских команды, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
