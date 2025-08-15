Медведев перед «Спартаком»: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно»

Александр Медведев заявил, что две футболки «Спартака» на поле выглядят странно.

Ранее появилась информация , что «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака » с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча.

Команды сыграют в Москве в рамках пятого тура Мир РПЛ .

– Что вам известно о ситуации с футболками перед завтрашним матчем?

– Предматчевыми церемониями занимается РПЛ. К ним и обращайтесь.

– Что вы думаете о ситуации?

– Разворот двух футболок принимающей команды без разворота футболки гостевой команды на ее стороне не соответствует международной практике и выглядит странно, как если бы на поле играли две спартаковских команды, – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

