Ливо подписал контракт с «Трактором» на год и присоединится к команде, когда решит вопрос с рабочей визой («Матч ТВ»)

Джош Ливо уже подписал однолетний контракт с «Трактором».

«Ливо уже подписал однолетний контракт с «Трактором». Он присоединится к команде, когда решит вопрос с рабочей визой. О контракте будет объявлено сегодня», – приводит «Матч ТВ» слова источника, приближенного к ситуации.

Утверждалось , что зарплата бывшего форварда «Салавата Юлаева» в челябинском клубе составит порядка 70 млн рублей за сезон.

Ранее уфимский клуб сообщил об уходе Ливо по обоюдному согласию сторон.

В прошлом регулярном чемпионате 32-летний канадец набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26». В плей-офф у канадца было 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2».

Ливо стал лучшим снайпером и бомбардиром минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ.