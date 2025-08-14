  • Спортс
  • «ПСЖ» вырвал Суперкубок Европы у «Тоттенхэма», «Краснодар» разгромил «Динамо», вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест, Галлан возглавил «Шанхай» и другие новости
1. «ПСЖ» взял Суперкубок Европы, отыгравшись с 0:2 и победив «Тоттенхэм» по пенальти! Новый вратарь парижан Шевалье ошибся в основное время, но отбил удар в серии 11-метровых. Сафонов выиграл пятый трофей в составе «ПСЖ». Перед матчем дети-беженцы из Палестины, Украины и других стран развернули баннер с призывом остановить боевые действия.

Со следующего сезона Суперкубок Европы могут расширить до 4 команд. Возможное место проведения – США или Ближний Восток.

2. «Краснодар» разнес «Динамо» на выезде в матче FONBET Кубка России – 4:0! 18-летний Мукаилов сделал дубль, Сперцян забил после ошибки Лещука. «Динамо» проиграло «Краснодару» 6 раз подряд, последние 5 – с общим счетом 0:10.

«Локомотив» обыграл «Балтику» – 2:0. Батраков забил в 5-м матче подряд, у хавбека «Локо» 8 голов за три с половиной недели. «Оренбург» обыграл «Ахмат» (2:1), «Сочи» одержал первую победу в сезоне – над «Крыльями» по пенальти.

3. «Салават» расторг контракт с Ливо по обоюдному согласию сторон. На лучшего бомбардира, снайпера и MVP регулярки КХЛ в прошлом сезоне претендуют «Ак Барс» и «Трактор».

4. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати, обыграв Франсиско Комесанью (6:2, 6:3). Карен Хачанов из-за травмы снялся с матча против Александра Зверева по ходу второго сета.

5. Двух вьетнамских волейболисток дисквалифицировали с чемпионата мира среди девушек до 21 года. Они провалили гендерный тест.

6. Жерар Галлан возглавил «Шанхай». Клуб КХЛ представил тренера в образе Рейдена из серии Mortal Kombat.

7. Медкомиссия Ла Лиги признала травму тер Стегена долгосрочной. «Барса» приступит к регистрации Гарсии.

8. «Фейеноорд» сделал предложение об аренде Угальде с правом выкупа за 20 млн евро. «Спартак» готов продать форварда за 25 млн.

9. Умер комментатор бокса Борис Скрипко. Ему было 78 лет.

10. «Торпедо» уволило Кононова и назначит Василенко, сообщает Иван Карпов. Команда идет в зоне вылета после 4 туров Первой лиги.

11. Ферстаппен посетил яхту босса «Мерседеса» у берегов Сардинии. Макса связывали с переходом в команду Вольффа.

12. Агенты Стивена Джеррарда отказались обсуждать возможное назначение в «Спартак» «из-за непростой международной обстановки».

Цитаты дня.

Карпин о составе «Динамо» на игру с «Краснодаром»: «Ожидал, что будут помогать. Помогли умереть, называется. Но сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной»

Гендиректор «Шахтера»: «Россия не должна вернуться к международным турнирам, прежде чем мы достигнем прочного мира. Это совершенно неприемлемо»

Иньиго об уходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится. Мне 34 года, карьера футболиста коротка, и когда этот поезд приходит, трудно сказать нет»

Пулккинен извинился за игру в КХЛ: «Жалею о своем выборе. Деньги были главной мотивацией»

Журова о российских спортсменах, сменивших гражданство: «Их возвращение невозможно. Уезжали не самые сильные, а те, кто не выдерживал конкуренции»

«В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут. Средняя должна быть хотя бы тысяч 50. Как выживать пенсионерам, если половина уходит на коммуналку?» Пономарев о выплатах

Ирина Роднина: «Считаю ли себя одиозной фигурой? Я всегда этим отличалась. Плясать под чужую дудку не планирую»

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?2944 голоса
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
