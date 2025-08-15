Семеньо подвергся расистским оскорблениям на «Энфилде». Матч «Борнмута» с «Ливерпулем» был приостановлен, АПЛ проведет расследование инцидента
«Красные» принимают «Борнмут» (2:1, второй тайм) в 1-м туре АПЛ.
«Сегодняшний матч между «Ливерпулем» и «Борнмутом» был временно приостановлен в первом тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков, направленных в адрес Энтойна Семеньо из «Борнмута». Это соответствует антидискриминационному протоколу Премьер-лиги.
Инцидент на «Энфилде» будет полностью расследован. Мы выражаем полную поддержку игроку и обоим клубам. Расизму нет места ни в нашей игре, ни в обществе.
Мы продолжим сотрудничать с заинтересованными сторонами и властями, чтобы обеспечить инклюзивную и гостеприимную среду для всех на наших стадионах», – говорится в сообщении матч-центра АПЛ.
На 64-й минуте Семеньо забил гол, сократив отставание своей команды. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры