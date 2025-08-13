Поражение «Спартака» и выходка Станковича, крупная победа «Зенита», «ПСЖ» подписал Забарного, а Доннарумма объявил об уходе, Исак бунтует в «Ньюкасле» и другие новости
1. У «Спартака» все плохо – на этот раз поражение от «Динамо» Махачкала в Кубке по пенальти. А ведь едва не проиграли в основное время, но на 90+5 спас Литвинов. Станкович этого не увидел, покинув ложу на стадионе сразу после пропущенного мяча. От фанатов команде заслуженно прилетело. У «Спартака» всего две победы – худший старт с 2021 года, а по пенальти клуб не побеждает 31 год. У Заболотного 0 голов в 5 матчах сезона, Угальде забил лишь раз за последние 18 игр. Впереди – «Зенит».
2. Питерцы в своем матче уверенно разобрались с «Рубином» – 3:0. Казанцы забили первыми, но гол отменили после ВАР. Затем Кассьерра сделал дубль, а точку поставил 17-летний дебютант Вадим Шилов. Это первая крупная победа «Зенита» в сезоне и 22-я в Кубке – до рекорда «Спартака» один шаг.
3. Еще в одном матче Кубка ЦСКА по пенальти уступил «Акрону». Впрочем, в игровое время при Челестини армейцы не проигрывают.
4. Илья Забарный официально перешел в «ПСЖ». Пишут, что теперь парижане хотят продать Сафонова – чтобы «минимизировать риски». Матвей при этом уходить не намерен.
Пока «Париж» прощается с другим вратарем – Джанлуиджи Доннаруммой, который сильно «разочарован и подавлен». Энрике признал, что решение было трудным, но итальянца даже не включили в заявку на Суперкубок Европы, а основным вратарем видят новичка Шевалье. На Доннарумму претендует «Ман Сити», но платить требуемые 50 млн евро не собирается.
5. Бунтует Александер Исак – мечтающий о «Ливерпуле» форвард не собирается играть за «Ньюкасл», даже если останется. Но «сороки» отпустят его лишь в случае подписания двух нападающих.
6. В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» с трудом прошел «Слован», «Динамо» Киев вылетело, проиграв «Пафосу». Определились все пары плей-офф.
7. Янник Синнер обыграл Габриэля Диалло в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати, также дальше идут Андрей Рублев, Карен Хачанов и Карлос Алькарас.
В женской сетке матч Вероники Кудерметовой и Клары Таусон перенесли из-за дождя.
8. Контрольные прокаты юниорской сборной России. Андреева, Дзепка, Стрельцова, Плескачева представили короткие программы.
У юношей с произвольными программами выступили Федотов, Лазарев, Воронов, Карартынян, Сарновский, Колесников.
9. «Реал» выступил против проведения матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами.
10. В МОК заявили, что будут следить за встречей Путина и Трампа «в контексте последующих действий по статусу российских атлетов».
11. ФНС заблокировала счета Овечкина. Форвард «Вашингтона» не присылал декларации по ИП с 2023 года.
12. Хэмилтон имеет право продлить контракт с «Феррари» на 2027-й вне зависимости от результатов.
13. У Федора Чалова украли сумку с документами и 200 евро в Греции.
14. Андрей Аршавин отказался сыграть за «Амкал» в Кубке России. А «Броуки» тем временем презентовали Федора Смолова.
Цитаты дня
Зампред Госдумы Жуков об ужесточении лимита в РПЛ:«Разве 5 легионеров – жесткий лимит? В КХЛ – не более 5 иностранцев. Это плохо влияет на развитие хоккея?»
Орлов об ужесточении лимита: «Определять пропорции должны специалисты. Было бы хорошо собрать тренеров на конференции. Должен быть открытый разговор, дискуссия, а не просто приказ»
Егор Титов: «Спартак» брал титулы русским костяком, «Зенит» сделал ставку на бразильцев – в этом разница. Мы пошумели в Европе, а что зенитовские бразильцы показали там?»
Мостовой не примет предложение возглавить «Спартак»: «Даже не буду рассматривать после того, как мне отменили стажировку. Было неприятно, тем более я лежал в больнице»
Степанова – военкору Коцу на пост о выступлениях в нейтральном статусе: «Руководство страны все проанализировало и посчитало это верным»